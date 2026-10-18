Bernardini duro dopo il ko a Sasso Marconi: “Società, presidente e tifosi non si meritano questo”

Una sconfitta pesante, di quelle che lasciano il segno e aprono ferite. A Sasso Marconi la Lucchese incappa in un passaggio a vuoto su cui riflettere.

Nel post-partita il tecnico Marco Bernardini non cerca alibi e analizza con estrema franchezza la contesa: “Serve un esame di coscienza da parte di tutti, a partire da me perché abbiamo preparato un certo tipo di gara e non ha funzionato nulla. Dobbiamo chiedere scusa perché il Sasso Marconi ha fatto una partita di cuore, cosa che noi non abbiamo fatto”.

“Mancavano giocatori importanti è vero – ha proseguito il mister nel dopo gara – ma questo non giustifica la partita che abbiamo fatto. Con una vittoria qui, visti i risultati degli altri, potevamo fare un passo in avanti e invece non abbiamo fatto nulla per sfruttare l’occasione. Dopo questi risultati e con questi numeri, in particolare i quindici gol presi in otto partite, c’è da rimettere tutto in discussione, anche l’allenatore. La società, il presidente e soprattutto i tifosi non si meritano tutto questo“.