Debacle Lucchese a Sasso Marconi: Suliani e Marra stendono la Pantera, primi tre punti casalinghi per i gialloblù

Sasso Marconi-Lucchese Calcio 2-0

SASSO MARCONI: Celeste, Dragona, Prasso, Suliani, Nunziati, Cudini, Gamberini, Marra (43’st Pelliconi), Mazia (19’st Mattiolo), De Pace (32’st Farini). A disp.: Borri, Bonfiglio, Acatullo, Gattor, Merighi, Oro. All.: Bertone

LUCCHESE CALCIO: Vespier; Olivieri (32’st Esposito), Biasiol, Cadili, Zitelli; Ferrante, Picchi (32’st Mele), Labriola (32’st Massari); Sirbu, Dionisi, Lombardi (4’st Boiano). A disp.: Guacci, Santeramo, Baldari, Giordani, Pogliano. All.: Bernardini

ARBITRO: Cifra di Latina (Rufrano di Maniago e Sparapano di Molfetta)

MARCATORI: Suliani 10’st, Marra 21’st (S)

NOTE: Ammonito De Nardi 12’st (S); Cadili 19’st (L). Espulso Nunziati 29’st (S). Recupero: 4’st

La Lucchese perde meritatamente contro il Sasso Marconi. Primi tre punti casalinghi per gli emiliani, che fino a questo momento avevano sempre perso al Carbonchi. La Pantera approccia male la gara e ad inizio ripresa viene immediatamente punita. Il doppio vantaggio dei ragazzi di Bertone non tarda ad arrivare. Poi l’ultimo quarto d’ora più recupero con un uomo in più per i rossoneri, ma questo non smuove nulla.

Mister Bernardini ne cambia cinque rispetto alla gara casalinga di domenica scorsa (11 ottobre) contro la Ternana: torna Vespier tra pali, che ha smaltito la sindrome influenzale. In difesa riposa Santeramo e Cadili torna al centro. Quindi – da destra a sinistra – la linea a quattro è composta da Olivieri, Biasiol, Cadili e Zitelli. Si siede in panchina Baldari, mentre non è convocato Amadio, che ha avuto un risentimento. Quindi a centrocampo con il confermato Ferrante, spazio a Picchi e Labriola, premiato dopo il grande ingresso contro le Fere. In attacco aumenta l’emergenza: dopo Gioè e Kernezo, out anche Lorusso. Insieme a Sirbu e capitan Dionisi c’è Lombardi. Oltre ai menzionati, fermo ai box anche Berardi. Il tecnico ex Trastevere ha quindi convocato anche il classe 2009 Giordani, che fa parte della rosa della Juniores nazionale della Pantera.

Una partita da subito viva davanti ai 300 spettatori del Carbonchi – di cui circa la metà provenienti da Lucca – con entrambe le squadre che danno l’impressione di volersi affrontare a viso aperto. Il match lo approccia meglio la squadra di Bertone e al 22’ minuto va vicina al gol con Marra. Pochi secondi prima protesta per un rigore, per un presunto fallo di Cadili su Gamberini: l’arbitro lascia correre, ma grande rischio per i rossoneri.

Solito primo tempo scialbo della Lucchese. La Pantera fa veramente poco per quello che è il suo potenziale: non riesce mai ad essere pericolosa e padrona del gioco. I rossoneri provano in ripartenza, ma di azioni corali non se ne vedono. Molto meglio il Sasso Marconi. Negli interpreti offensivi c’è alchimia e si vede, spiccano De Pace e Suliani. I gialloblù si fanno vedere in più occasioni dalle parti di Vespier e vanno anche molto vicini al vantaggio. La Lucchese nella seconda frazione deve cambiare faccia, altrimenti sarà durissima spuntarla.

I rossoneri sembravano essere tornati in campo con uno spirito diverso e invece i gialloblù affondano il colpo. De Pace arriva sul fondo e la mette bassa in mezzo, si inserisce Suliani e batte Vespier a meno di dieci minuti dall’inizio della seconda frazione. Un risultato meritato per quanto visto nel primo tempo. Per lui è la prima rete in questo campionato.

Reagisce subito la Lucchese e in tre minuti ha due occasioni per riportarsi sul livello del mare: prima con Sirbu, ma Celeste chiude la saracinesca, e poi con Dionisi, che viene murato da un avversario in scivolata mentre stava provando a calciare.

Nemmeno il tempo di provare a raddrizzare la partita per la squadra di Bernardini, che raddoppia il Sasso Marconi. La squadra per età media più giovane del torneo passa sul doppio vantaggio con Marra. Contropiede magistrale, lanciato in profondità Marra da Suliani, che salta Biasiol e batte Vespier. E pochi secondi dopo va vicino al 3-0, Pantera in grande confusione e si ritrova meritatamente sotto.

Sirbu lanciato in profondità e steso da Nunziati al limite dell’area: fallo da ultimo uomo e cartellino rosso. Un quarto d’ora più recupero per la Pantera in 11 contro 10. Situazione di vantaggio non sfruttata. Le idee sono poche, domina l’imprecisione e la frenesia.

Finale accompagnato dai tifosi rossoneri che chiedono di onorare la maglia e di tirare fuori gli attributi.

Prima vittoria casalinga del Sasso Marconi: fino a questo momento aveva conosciuto solo la sconfitta tra le mura amiche. La Lucchese perde meritatamente 2-0 la prima sfida nella storia contro gli emiliani, seconda sconfitta in campionato, anche questa in trasferta. Un primo tempo approcciato male ed un secondo di grande confusione: reparti sfilacciati, squadra lunga e lanci in avanti con poche idee.