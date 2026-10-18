Sasso Marconi-Lucchese Calcio, Marra raddoppia per i padroni di casa: 2-0

Mister Bernardini ne cambia cinque rispetto alla gara casalinga di domenica scorsa (11 ottobre) contro la Ternana: torna Vespier tra pali, che ha smaltito la sindrome influenzale. In difesa riposa Santeramo e Cadili torna al centro. Quindi – da destra a sinistra – la linea a quattro è composta da Olivieri, Biasiol, Cadili e Zitelli. Si siede in panchina Baldari, mentre non è convocato Amadio, che ha avuto un risentimento. Quindi a centrocampo con il confermato Ferrante, spazio a Picchi e Labriola, premiato dopo il grande ingresso contro le Fere. In attacco aumenta l’emergenza: dopo Gioè e Kernezo, out anche Lorusso. Insieme a Sirbu e capitan Dionisi c’è Lombardi. Oltre ai menzionati, fermo ai box anche Berardi. Il tecnico ex Trastevere ha quindi convocato anche il classe 2009 Giordani ed il 2007 Massari, che fanno parte della rosa della Juniores nazionale della Pantera.