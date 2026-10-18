Serie D, un punto in tre gare per le formazioni della provincia: ko Ghiviborgo e Tau Calcio

Il Ghiviborgo doveva vincere, ma perde invece con il punteggio più pesante della stagion e. Le buone sensazioni viste domenica scorsa si sono annullate al cospetto di un Montevarchi che ha mostrato maggiore fisicità e capacità di concretizzare sfruttando sempre alla grande i calci piazzati, grazie a diverse soluzioni e a tanti centimetri e muscoli da poter portare nel cuore dell’area di rigore avversaria.

La ripresa deve subito il Montevarchi portarsi in avanti: già al 1’ Viti è impegnato con super tuffo su una punizione ben calciata da Bocci. Cenerini lotta, Nottoli ha qualche spunto ma al 9’ ecco il gol del Montevarchi. A segnare è Bocci con un tocco ravvicinato nell’area piccola su sponda di Coly, bravo a sua volta a smarcarsi per ricevere un calcio di punizione defilato. Il gol subito fa male al Ghiviborgo e al suo morale: i tentativi di azione sono tutti interrotti da errori di disimpegno e da passaggi imprecisi. La conseguenza è la costante esposizione alle azioni di rimessa del Montevarchi, in particolare alle sgroppate di Gallorini sulla corsia di destra. Galeota al 17’ sfiora il gol sempre su azione di contropiede mentre un minuto dopo è Tommasini a sfiorare il gol con un colpo di testa che sfiora la traversa. Ad avere più fortuna è Nannini: suo il colpo di testa della sicurezza dopo che la squadra di Lelli tentava di imbastire un’azione manovrata con El Hadoui. Al Ghiviborgo non resta che l’orgoglio, quello che porta al tiro Nottoli (25’) e poi alla punizione di Leoncini con traversa sfiorata. Il Montevarchi ha spazio: Viti salva ancora su Bocci e su Galeota ma non può niente sul colpo di testa di Kondaj, autore del 3-0. Il Montevarchi è in pieno controllo e fa poca notizia la traversa colpita da Bassano direttamente su calcio d’angolo.