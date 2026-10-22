Un portiere e un centrocampista alla corte di Maraia: ecco Tognetti e Occhipinti
Il numero uno l’anno scorso era al Follonica Gavorrano, il mediano era alla Giana Erminio in serie D: ora difenderà i colori amaranto
Il Tau Calcio Altopascio annuncia l’arrivo di Emanuele Occhipinti e Laerte Tognetti, due nuovi innesti pronti a vestire la maglia amaranto.
Emanuele Occhipinti, centrocampista classe 2004, è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Virtus Entella, proseguendo poi il proprio percorso al Sestri Levante. Successivamente ha maturato esperienze in Serie D con Vogherese e Sant’Angelo, con cui nella stagione 2024/25 ha collezionato 38 presenze tra campionato e Coppa, mettendo a segno 4 reti. Nell’estate 2025 il passaggio tra i professionisti con la Giana Erminio, in serie C.
Laerte Tognetti, portiere classe 2005, va invece a rinforzare il reparto degli estremi difensori amaranto. Dopo il percorso nel settore giovanile della Fiorentina, ha proseguito la propria carriera in serie D vestendo le maglie di Fulgens Foligno, Grosseto e Follonica Gavorrano, squadra con cui ha giocato nella stagione 2025/26.
A entrambi va il benvenuto del Tau Calcio Altopascio, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni in amaranto. Sono già alla corte di mister Ivan Maraia.