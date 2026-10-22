Un portiere e un centrocampista alla corte di Maraia: ecco Tognetti e Occhipinti

Emanuele Occhipinti, centrocampista classe 2004, è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Virtus Entella, proseguendo poi il proprio percorso al Sestri Levante. Successivamente ha maturato esperienze in Serie D con Vogherese e Sant’Angelo, con cui nella stagione 2024/25 ha collezionato 38 presenze tra campionato e Coppa, mettendo a segno 4 reti. Nell’estate 2025 il passaggio tra i professionisti con la Giana Erminio, in serie C.