Al Porta Elisa è in scena il derby della Lucchesia: tutti i numeri del Ghiviborgo

I colchoneros della Media valle sono il fanalino del campionato con 2 punti in classifica e non hanno mai vinto, anche dopo il cambio tecnico

Il derby tutto lucchese tra i rossoneri e il Ghiviborgo è quasi un testa coda di giornata.

La Pantera occupa il terzo posto della classifica con i suoi 14 punti in una poltrona che divide con il Seravezza Pozzi. I colchoneros della Media valle sono il fanalino del campionato con 2 punti in classifica. Il Ghivi partecipa per il dodicesimo anno consecutivo al campionato di Sserie D. È l’unica squadra che non ha mai vinto e un avvio così complesso nessuno l’aveva pronostica, dopo il Progresso fermo a quota 4 centri ha l’attacco meno prolifico insieme a quello della Rondinella a quota 6.

Cammino

Dopo aver digerito amaramente il pareggio a San Casciano Val di Pesa con lo Scandicci in quanto fino al novantesimo vinceva 3-1 prima di subire il ritorno dei blues nella gara in cui c’è stato il ritorno in panchina di Nico Lelli, nel turno scorso al Bellandi è stata battuta per 3-0 dall’Aquila Montevarchi. Nelle due ultime gare ha subito 6 reti diventando la seconda peggior difesa con 16 reti al passivo dietro al Progresso a quota 17. In questa speciale classifica il terz’ultimo posto è occupato dalla Lucchese con 15 gol. È stata la prima squadra del campionato ha esonerare il tecnico, fatale a Marco Masi è stata la sconfitta casalinga del 4 ottobre ad opera del Tau Calcio Altopascio. Il bilancio complessivo dell’ex tecnico del Follonica Gavorrano è stato di 5 sconfitte e un pareggio nelle prime 6 di campionato.

Bilancio in trasferta

Ha ottenuto un solo pareggio l’11 ottobre 2026 in casa dello Scandicci per 3-3, le altre tre sconfitte sono maturate tutte nel secondo tempo dovendo sempre rincorrere il risultato. Ha perso al Madami di Civita Castellana con la Flaminia per 2-0 nell’ esordio stagionale, di misura è stata battuta per 1-0 dal Follonica Gavorrano e per 2-1 dal Prato. Ha portato a casa il risultato nell’unico confronto in cui si è portata in vantaggio per prima nel primo tempo. Lontano dal “Bellandi” non ha mai subito gol nel primo tempo. L’unica volta in cui ha subito gol nel primo tempo è successo nel primo turno di Coppa Italia con la Lucchese con gol partita di Lorusso nelle battute iniziali. Sono 16 gare nelle quali non riesce a vincere lontano dal Bellandi l’ultima affermazione è arrivata a Sansepolcro il 2 novembre 2025 per 2-1 in una gara decisa nel primo tempo con le reti di Mariotti, pareggio biturgense di Petricci e rigore decisivo di Del Dotto. Da allora nelle gare esterne sono arrivate 12 sconfitte e 4 pareggi. Bisogna risalire ad un anno fa per trovare l’ultima trasferta in cui riuscì a mantenere la porta inviolata il 19 ottobre 2020 in casa del Follonica Gavorrano quando i cochon eros di imposero per 2-0. Fuori ha incassato 8 reti, solo Lucchese e Aquila Montevarchi con 10 e Progresso con 12 ne hanno subite di più. Equamente divisi i 4 centri, 2 nel primo e altrettanti nel secondo

Cifre

6 reti con 4 marcatori differente. Il miglior realizzato è Brugugnone a quota 2. El Hadoui, Nottoli e Piras sono andati a segno una volta, a queste reti bisogna aggiungere l’autorete di Valentini dello Scandicci. Ha beneficiato di un rigore realizzato da Brugugnone in casa del Prato e nel debutto esterno stagionale ne ha subiti 2 dal Flaminia Civita Castellana di cui il primo realizzato da Polidori, il secondo fallito da Riosa. In queste prime 7 di campionato non ha subito espulsioni

Volti nuovi

Sono 17 i nuovi arrivati a Ghivizzano. Il portiere Pertovt arrivato dagli sloveni dell’Olimpia U19. I difensori Schettini fino a febbraio 2026 al Trastevere poi al Siena, Piras prelevato dallo Spezia Primavera, Hallidri proveniente dall’Hellas Verona Primavera, D’Ancona dal Grosseto insieme a al centrocampista Masini, fino a gennaio 2026 al Siena. A centrocampo Grilli con la formula del passaggio temporaneo dalla Pistoiese nella passata stagione al Camaiore, sempre dal sodalizio arancione arriva Lorenzi, El Hadoui dal Castelnuovo Garfagnana, Leoncini nella passata stagione da novembre 2025 al Rimini e da gennaio 2026 al Bra, dalla Primavera del Pisa è stato preso Cenerini. Sempre dal club nerazzurro arriva in prestito l’attaccante Ferrari nella passata stagione in prestito alla Vis Pesaro e Lelli. In attacco Brugugnone è stato preso dall’Empoli fino a gennaio 2026 era con la formula del passaggio temporaneo alla Pistoiese prima di emigrare al San Giuliano, dalla Colligiana perviene Poli, dagli olandesi dell’Utrecht U19 è stato preso Taboucha e dal Camaiore arriva Bongiorni

Ex

Poker di ex nelle fila bianco-rosse e Celesti. Sono transitati dal settore giovanile della Lucchese, il difensore Riccardo Del Dotto, il centrocampista Edoardo Nottoli e l’attaccante Giacomo Cortopassi. Edoardo D’Ancona nella stagione 2022-23 ha collezionato 3 presenze

Stranieri

Sono 4 gli stranieri del Ghiviborgo. Il portiere Pertovt è sloveno, Hallidri è di nazionalità albanese, Amine El Hadoui è marocchino e Salah Taboucha è olandese

Allenatore

È stata la prima squadra a esonerare l’allenatore. L’avventura di Marco Masi si è conclusa il 7 ottobre dopo la sconfitta, la quarta in cinque partite, con il Tau Calcio Altopascio. La conduzione tecnica è stata affida a Nico Lelli per il tecnico pisano è stato un ritorno visto che si era seduto su questa panchina nella stagione 2023-24 con un ottimo ottavo posto. Quella di allora fu una scommessa vinta dal presidente Remaschi che gli affidò una squadra giovane. Lelli da calciatore è stato un centrocampista che ha mosso i primi passi al settore giovanile del Tau Calcio Altopascio.

A partire dal 2011 fino al 2014 ha giocato in serie D con la maglia del Forcoli, nel triennio successivo si è trasferito al Ghivizzano arrivando alla finalissima playoff per salire in serie D perdendola con il Ravenna prima di essere ripescato in estate. Ha vestito questi colori anche nel biennio seguente quando il Ghivizzano ha giocato in Ssrie D. Ha chiuso la carriera da calciatore a 24 anni per colpa di un infortunio. Subito dopo ha intrapreso la carriera di allenatore.

Il dottor Lelli, laureato in scienze motorie, muove i primi passi al Centro Federale della Figc occupandosi della formazione nel territorio che riguardava le zone di Lucca, Pisa e Livorno e contemporaneamente lavora all’attività di base al settore giovanile della Fiorentina dal 2021 al 2023. Nella stagione 2022-23 è il vice-allenatore di Guido Pagliuca al Siena e l’anno successivo inizia ad allenare in serie D, in quella stagione 2023-24 il Ghiviborgo subisce una lieve flessione nel finale dopo essere stata per tre-quarti di stagione nelle primissime posizioni. L’ottima annata lo porta a rispondere alla chiamata del Montevarchi, la sua esperienza nel Valdarno si conclude il 18 dicembre 2024 Lelli quando lascia per divergenze con il direttore sportivo. Nella passata stagione è stato il vice di Bellazzini al Siena, le parti si invertono rispetto a quando Lelli era al Ghiviborgo, la loro avventura si esaurisce il 27 gennaio 2026, poco più di due settimane fa il ritorno a Ghivizzano. Da calciatore aveva affrontato la Lucchese in serie D quando vestiva la maglia del Forcoli il 30 settembre 2012 in una gara vinta a Forcoli per 2-1 dai rossoneri con doppietta di Canalini nella quale Lelli venne sostituito da Cavallini a 10′ dal termine. Al ritorno a Porta Elisa la Lucchese vinse per 1-0 con gol di Angeli gara nella quale Lelli lasciò il posto a Mattia Brondi in apertura di seconda parte: era il 3 febbraio 2013. Affrontò nuovamente in serie D la Pantera l’anno dopo il 15 dicembre 2013 in una gara persa per 3-0 a Capannoli con firme rossonere di Pecchioli, Aliboni e Caslistri. Era la Lucchese di Pagliuca, quella che sul filo di lana sorpasso la Correggese. Lelli non giocò il ritorno al Porta Elisa a causa della rottura del crociato. Da allenatore ha affrontato la Lucchese da vice di Pagliuca al Siena in serie C. La Pantera vinse nella Città del Palio per 1-0 il 13 novembre 2022 con gol di Bruzzaniti e la sfida di ritorno al Porta Elisa terminò sull’ 1-1 il 14 marzo 2023 con vantaggio bianconero di Paloschi dal dischetto e pareggio rossonero di Tiritiello in pieno recupero.

Arbitro

La gara del Porta Elisa è stata affidata al signor Ferdinando Carluccio della sezione dell’Aquila con gli assistenti Omar Bignucolo e Riccardo Lendaro entrambi della sezione di Pordenone. Il direttore di gara abruzzese dirige per la prima volta la Lucchese e il Ghiviborgo

Precedenti

In Eccellenza contro il Ghivizzano finisce 1-1 il 18 dicembre 2011 con reti di Petroni per la Pantera dopo 9 dall’inizio e il pareggio dell’ex Ferracuti intorno a metà tempo. Al termine di quella stagione l’allora Fc Lucca di Giacomo Lazzini uscì immediatamente dal limbo dell’Eccellenza. Successo della Lucchese in serie D il 26 gennaio 2020 con le reti nel secondo tempo di Iadaresta e Nolè. Le due squadre tornano a sfidarsi 40 giorni dopo da quel 30 agosto 2026 in cui la gara era valevole per il primo turno della Coppa Italia. I rossoneri passarono il turno grazie alla rete di Lorusso dopo 5 minuti. Nei tre precedenti in tre competizioni differenti il bilancio totale è di 2 vittorie per la Lucchese e un pareggio.

Rosa

Portieri: 1 Manzari Filippo, 12 Pertovt Vid sloveno dal NK Olimpia Lubiana U19, 81 Piagentini Francesco, 22 Viti Vittorio

Difensori: 2 Gori Giacomo, 3 Ceccanti Mattia, Ciappi Tommaso dal Perugia U17, 27 Corsi Filippo, 33 D’Ancona Edoardo dal Grosseto, 28 Del Dotto Riccardo, 13 Hallidri Fabian albanese dal Hellas Verona U20, Micheletti Andrea, 18 Ricci Tommaso, 4 Schettini Paolo fino a febbraio 2026 al Trastevere poi al Siena, 2 Piras Filippo ex Spezia Primavera

Centrocampisti: 7 Brugugnone Giuseppe Maria dall’Empoli lo scorso anno in prestito fino a gennaio 2026 alla Pistoiese poi in prestito al Sangiuliano, 80 Cenerini Marco dal Pisa Primavera, 6 Donati Simone, 8 El Hadoui Amine marocchino dal Castelnuovo Garfagnana, 21 Fischer Filippo, 17 Grilli Andrea in prestito dalla Pistoiese lo scorso anno in prestito al Camaiore, 19 Lelli Rodrigo in prestito dal Pisa U17, 25 Lorenzi Leonardo dalla Pistoiese Primavera, 5 Masini Matteo fino a gennaio 2026 al Siena poi al Grosseto, 10 Nottoli Edoardo, 26 Taboucha Salah olandese dall’Utrecht U19, 70 Leoncini Mattia fino a novembre 2025 al Rimini e da gennaio 2026 al Bra