Lucchese, infermeria piena. Problemi anche per Sirbu, Dionisi c’è. Bernardini vuole una risposta dai suoi

Piove sul bagnato in casa Lucchese in vista della sfida di domani (25 ottobre) con il Ghiviborgo. Problemi fisici, dopo quelli a Lorusso e Amadio, anche per Sirbu.

A dirlo è l’allenatore Marco Bernardini, nel consueto appuntamento della vigilia: “Vediamo un attimino di provare a recuperarlo in qualche modo. Ci prendiamo la giornata, vediamo stasera com’è la situazione”. Spiragli anche per Lorusso: “Davide – dice Bernardini – è rientrato giovedì per la parte finale dell’allenamento e anche per lui vediamo com’è la situazione. Ne parlerò con loro, ne parlo con lo staff e poi valutiamo un come regolarci. È rientrato, invece, Federico Dionisi che forse di loro è quello che sta meglio”.

Al di là dei moduli, per cui si è parlato anche di ipotesi alternative in fase di presentazione del match, per Bernardini la squadra deve ancora migliorare: “Sicuramente c’è da migliorare – dice – ma il miglioramento, secondo me, va fatto in termini più generali, in termini più globali, di consapevolezza. Noi approcciamo alle partite sentendoci più forti di quello che il campo ci sta dicendo che siamo. La squadra forte è quella che in campo dimostra di essere più forte degli avversari, non quella che è forte prima di giocare. L’Heraclea, del girone H dell’anno scorso, ha una squadra piena di giocatori forti, è forte, costa una marea di soldi, ma è retrocessa. La Sarnese che quest’anno è prima nel girone G, l’anno scorso nel girone H era piena di giocatori forti e si è salvata ai play-out e ha cambiato qualcosa come cinque allenatori. Forte è relativo: il campo ci sta dicendo che non siamo forti e quindi dobbiamo approcciare le partite secondo quanto il campo ci sta dicendo. Lo dobbiamo diventare forti, abbiamo la potenzialità per essere forti ma dobbiamo renderci conto che le squadre che non si sentono forti corrono tutte dall’inizio alla fine. Hanno voglia di correre, il Sasso Marconi si sentiva meno forte della Lucchese e ha fatto una partita importantissima a livello di intensità, a livello di corsa, a livello di fame, a livello di cuore. La Lucchese si sentiva più forte del Sasso Marconi e il campo gli ha dimostrato un’altra cosa, così come il primo tempo a Grassina. Quindi forse la chiave è sentirci pochettino meno forti e questo, a 360 gradi, vale un pochettino per tutte le componenti”.

“Dobbiamo lasciare – insiste Bernardini – che sia il campo a dirci che siamo forti con le prestazioni che offriremo da qui in avanti. Altrimenti è sempre un rincorrersi che non porta da nessuna parte. Mi aspetto quindi una dimostrazione di attaccamento alla maglia, mi aspetto una dimostrazione di attaccamento alla società, mi aspetto una voglia di riscatto perché abbiamo fatto nell’ultima uscita una una figura terribile dal punto di vista dell’atteggiamento in primis. Una prestazione brutta dal punto di vista tecnico-tattico, da quello dell’atteggiamento e da quello della reazione, oltre che della dignità nella gestione degli ultimi 15 minuti. Siamo mancati in tutto e mi aspetto una reazione fortissima”.

Un cenno all’avversaria. “Mi aspetto una squadra con l’acqua alla gola che ha una forza enorme e che non ha niente da perdere e io ho sempre il rispetto e timore della gente che non’ha niente da perdere. Quindi m’aspetto una partita difficilissima come era quella della settimana scorsa e forse è il caso che probabilmente cominciamo a capire che con l’acqua alla gola ci stiamo pure noi. Così probabilmente pareggiamo gli avversari dal punto di vista dell’atteggiamento e allora poi si parla d’aspetto tecnico”.

Tornando al campo potrebbe avere spazio in futuro anche Pogliano, l’ultimo arrivato. “Sicuramente sarà un protagonista di questa squadra perché è un giocatore forte ma si reinserisce in un gruppo che oggi è alla ricerca di un riscatto e quindi avrà avrà avrà il suo spazio, magari non domani perché domani mi aspetto delle risposte da chi è mancato da chi è mancato la settimana prima.

Fra gli under gioca Baldari: “È un ragazzo che conosco da giovanissimo. Quando si è giovani così e si vive una piazza così bisogna anche centellinare, capire, non pensare che sia tutto tutto semplice, quindi va gestito in un certo modo e penso di essere la persona più giusta perché lo conosco da quando è piccolino. Quindi quando non va in campo c’è sempre un motivo extra che che va preso in considerazione anche perché poi vive in un contesto dove ci sono tanti giocatori forti”.