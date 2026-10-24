Serie D, gare casalinghe per Tau Calcio e Seravezza. Maraia: “Dobbiamo riprenderci dal ko con il S.Donato”
L’avversaria degli amaranto è il Sasso Marconi killer della Lucchese. Per i versiliesi il big match con il Follonica Gavorrano
Non solo derby della Lucchesia per la giornata di serie D di domani (25 ottobre). In campo, alle 14,30, anche Tau Calcio e Seravezza Pozzi.
Il Tau Calcio affronta in casa il Sasso Marconi, reduce dal clamoroso successo con la Lucchese fra le mura amiche. Ne è conscio il tecnico, Ivan Maraia, dopo che il suo Tau ha perso con il San Donato Tavarnelle: “Sicuramente dobbiamo riprenderci dopo l’amara sconfitta della scorsa settimana visto quanto espresso dalla squadra che non meritava quel parziale. Ora pensiamo al Sasso Marconi, il quale guardando solo l’ultimo risultato certifica il proprio valore, una formazione di qualità che gioca bene. Il nostro campo considerando il loro modo di giocare non solo può diventare favorevole a noi ma anche a loro, quindi dobbiamo tenere alta la guardia”.
Uno sguardo inoltre sui due nuovi acquisti, il centrocampista Emanuele Occhipinti e il portiere Laerte Tognetti: “Saranno già a disposizione da domenica, sono stati acquisiti dalla società per darci una mano importante entrambi hanno esperienza in questa categoria – conclude Maraia – Dobbiamo valutare ancora le loro condizioni perché finora di allenamenti ne hanno collezionati al massimo due; Occhipinti per vari motivi non sarà facile vederlo subito ma intanto è qua con noi e lo impareremo a conoscere”.
Il Seravezza Pozzi gioca in casa contro il Follonica Gavorrano in uno dei big match di giornata. A parlare è mister Stefano Turi: “Come le altre è una partita difficile – spiega – ci siamo allenati beni durante la settimana: il nostro obiettivo è quello di stare bene in campo con il giusto atteggiamento a prescindere da chi abbiamo di fronte. Stiamo lavorando bene, di squadra ed è quello che dobbiamo fare in questo incontro contro una squadra che sta facendo molto bene e lavora sulle ali dell’entusiasmo”.
Programma e arbitri: Aquila Montevarchi-Grassina (Amitrano, Torre Annunziata), Lucchese-Ghiviborgo (Carluccio, L’Aquila), Mezzolara-Terranuova Traiana (Zaccheria, Legnago), Prato-Flaminia Civita Castellana (Spinelli, Cuneo), Progresso-Nuova Ternana (Lupo, Venosa), Scandicci-San Donato Tavarnelle (Donati, Chiavari), Seravezza Pozzi-Follonica Gavorrano (Spagnoli, Tivoli), Siena-Rondinella Marzocco (Chindamo, Como), Tau Calcio-Sasso Marconi (Musumeci, Cassino).