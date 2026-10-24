Serie D, gare casalinghe per Tau Calcio e Seravezza. Maraia: “Dobbiamo riprenderci dal ko con il S.Donato”

Uno sguardo inoltre sui due nuovi acquisti, il centrocampista Emanuele Occhipinti e il portiere Laerte Tognetti: “Saranno già a disposizione da domenica, sono stati acquisiti dalla società per darci una mano importante entrambi hanno esperienza in questa categoria – conclude Maraia – Dobbiamo valutare ancora le loro condizioni perché finora di allenamenti ne hanno collezionati al massimo due; Occhipinti per vari motivi non sarà facile vederlo subito ma intanto è qua con noi e lo impareremo a conoscere”.