Bernardini: “La Lucchese ha fatto una delle migliori partite da quando ci sono io”

“Oggi faccio fatica a rimproverare i ragazzi sull’atteggiamento. I ragazzi hanno dato tutto, tutto. La partita è girata malissimo. Ci hanno punito alla prima disattenzione. Se dicessi che la squadra non ha dato risposte, direi una bugia. La squadra ha fatto una delle migliori partite da quando ci sono io. Siamo schiavi del risultato, è normale. Ma oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi, come invece feci a Grassina, nonostante avessimo fatto sei gol”. Lo dichiara Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, dopo il pareggio casalingo (1-1) contro il Ghiviborgo.