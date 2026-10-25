Bernardini: “La Lucchese ha fatto una delle migliori partite da quando ci sono io”
Il tecnico rossonero: “Il Ghiviborgo ci ha messo in difficoltà a centrocampo nel primo tempo, come ha messo in difficoltà anche il Prato”
“Oggi faccio fatica a rimproverare i ragazzi sull’atteggiamento. I ragazzi hanno dato tutto, tutto. La partita è girata malissimo. Ci hanno punito alla prima disattenzione. Se dicessi che la squadra non ha dato risposte, direi una bugia. La squadra ha fatto una delle migliori partite da quando ci sono io. Siamo schiavi del risultato, è normale. Ma oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi, come invece feci a Grassina, nonostante avessimo fatto sei gol”. Lo dichiara Marco Bernardini, allenatore della Lucchese Calcio, dopo il pareggio casalingo (1-1) contro il Ghiviborgo.
“Olivieri è stato tra i migliori in campo, ma l’ho tolto perché stava andando un pò in difficoltà, per questo l’ho tolto. Guacci ha giocato perché mi ha dato segnali di forte crescita”.
“La Lucchese non gioca contro nessuno. Il Ghiviborgo ci ha messo in difficoltà a centrocampo nel primo tempo, come ha messo in difficoltà anche il Prato”.
“Di rimpianti ne abbiamo tanti. Il rammarico è di non aver fatto il gol. A volte ci capita di farne sei e altre volte la palla non entra. Oggettivamente siamo stati sfortunati”.
“Per Ferrante si sospetta uno stiramento, ma va valutato”, conclude Bernardini.