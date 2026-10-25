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Lucchese, Mele: “Dobbiamo fare meglio. Non possiamo giocare solo cinquanta minuti”

25 ottobre 2026 | 17:11
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di Redazione

Redazione

Lucchese, Mele: &#8220;Dobbiamo fare meglio. Non possiamo giocare solo cinquanta minuti&#8221;

Il centrocampista rossonero: “Dobbiamo lavorare per dominare l’avversario. Ci dispiace per i tifosi e per la società, che non ci fa mancare nulla”

“Mi sono ritrovato la palla lì, ho calciato ed è andata bene. Alla fine la beffa. Ci dispiace per i tifosi e per la società, che non ci fa mancare nulla“. Commenta Francesco Mele, centrocampista della Lucchese Calcio, dopo il pareggio (1-1) del Porta Elisa, contro il Ghiviborgo.

“In settimana dobbiamo lavorare. La colpa sul gol non è di nessuno – prosegue Mele – dobbiamo fare meglio tutti. Non possiamo giocare sempre solo cinquanta minuti, dobbiamo lavorare per dominare l’avversario. Non parlo solo di questa partita, ma in generale“.

“Il primo tempo oggi è stato equilibrato. Anche loro hanno avuto occasioni”, conclude il centrocampista rossonero.