Lucchese, Mele: “Dobbiamo fare meglio. Non possiamo giocare solo cinquanta minuti”
Il centrocampista rossonero: “Dobbiamo lavorare per dominare l’avversario. Ci dispiace per i tifosi e per la società, che non ci fa mancare nulla”
“Mi sono ritrovato la palla lì, ho calciato ed è andata bene. Alla fine la beffa. Ci dispiace per i tifosi e per la società, che non ci fa mancare nulla“. Commenta Francesco Mele, centrocampista della Lucchese Calcio, dopo il pareggio (1-1) del Porta Elisa, contro il Ghiviborgo.
“In settimana dobbiamo lavorare. La colpa sul gol non è di nessuno – prosegue Mele – dobbiamo fare meglio tutti. Non possiamo giocare sempre solo cinquanta minuti, dobbiamo lavorare per dominare l’avversario. Non parlo solo di questa partita, ma in generale“.
“Il primo tempo oggi è stato equilibrato. Anche loro hanno avuto occasioni”, conclude il centrocampista rossonero.