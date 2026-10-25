Lucchese, Mele: “Dobbiamo fare meglio. Non possiamo giocare solo cinquanta minuti”

“Mi sono ritrovato la palla lì, ho calciato ed è andata bene. Alla fine la beffa. Ci dispiace per i tifosi e per la società, che non ci fa mancare nulla“. Commenta Francesco Mele, centrocampista della Lucchese Calcio, dopo il pareggio (1-1) del Porta Elisa, contro il Ghiviborgo.