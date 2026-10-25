Sembrava fatta per la Lucchese ma al 90′ la beffa, il Ghiviborgo la riprende con El Hadoui: finisce 1-1

Mele porta la Pantera meritatamente in vantaggio e poi alla fine i colchoneros della mediavalle sono tornati sul livello del mare

Lucchese Calcio-Ghiviborgo 1-1

LUCCHESE CALCIO: Guacci; Olivieri (14’st Esposito), Biasiol, Santeramo, Cadili (27′ Zitelli); Ferrante (1’st Mele), Baldari, Labriola (42’st Picchi); Sirbu, Dionisi (42’st Lombardi), Lorusso. A disp.: Vespier, Boiano, Massari, Zitelli, Pogliano. All.: Bernardini

GHIVIBORGO: Viti; Cenerini (27’st D’Ancona), Ricci, Schettini, Piras; Grilli (36′ Lorenzi), Leoncini (27’st Ferrari); Nottoli, Fischer, Brugognone (27’st El Hadoui); Lelli. A disp.: Manzari, Donati, Hallidari, Corsi, Cortopassi. All.: Lelli

ARBITRO: Carluccio de L’Aquila (Bignucolo e Lendaro di Pordenone)

MARCATORI: Mele 29’st (L); El Hadoui 45’st (G)

NOTE: Ammoniti Cadili 16’st, Mele 29’st (L); Nico Lelli 41’pt, Ferrari 33’st, Nottoli 45’+2st (G). Recupero: 3’pt; 5’st

Un primo tempo scialbo. Nella ripresa la Lucchese spinge forte sull’acceleratore e trova il vantaggio con Mele. Ha diverse occasioni per incrementare l’attivo, ma non riesce a concretizzarle. E al tramonto della seconda frazione la beffa: El Hadoui trova il pareggio per il Ghiviborgo. Finisce 1-1 davanti ai 2038 spettatori del Porta Elisa. Due pareggi e due vittorie a tinte rossonere nelle quattro sfide tra le due squadre.

Bernardini torna a coprirsi di più dietro con Cadili terzino sinistro, come già fatto contro la Nuova Ternana. I 15 gol subiti in otto giornate, che rendono i rossoneri la terza peggior difesa del campionato, pesano. Ancora assenti Berardi, Amadio, Gioè e Kernezo. A sorpresa – per scelta tecnica – Gaucci tra i pali, al posto di Vespier; Olivieri, Biasiol, capitan Santeramo e Cadili in difesa. A centrocampo Ferrante e Labriola ai lati di Baldari. Davanti Sirbu e Lorusso a sostegno di Dionisi.

Al Porta Elisa sono arrivati i colchoneros della mediavalle da ultimi in classifica con soli due punti ed il peggior attacco con quattro reti segnate. Fino ad ora il cambio in panchina – Lelli al posto di Masi, dopo un solo pareggio e cinque sconfitte nelle prime sei di campionato – non ha dato i frutti sperati: un pari ed una sconfitta con la nuova guida tecnica. Tra i coreglini ci sono quattro ex della Pantera: Edoardo Nottoli, tra i titolari e capitano, Giacomo Cortopassi ed Edoardo D’Ancona in panchina, e Riccardo Del Dotto non convocato.

Prima di questa gara, Lucchese e Ghiviborgo si erano sfidati tre volte in altrettante competizioni differenti: due vittorie in favore dei rossoneri ed un pareggio.

La Lucchese parte subito forte o almeno così sembra. Grande occasione sui piedi di Olivieri dopo 38’’ secondi, ma Viti si distende e mette in angolo. Il Ghiviborgo non sta a guardare: al 3’ minuto ha una grande occasione per mettere a segno lo 0-1, ma Guacci in due tempi sventa la minaccia.

Il match prosegue e i colchoneros della mediavalle ne prendono in mano le redini. La Pantera tiene un atteggiamento più attendista, lascia la gestione della sfera agli avversari e prova a colpire in ripartenza. E proprio così nasce il rigore fallito da Dionisi al 23’ minuto: Lorusso lanciato in profondità viene steso da Viti in uscita. Il 9 rossonero s’incarica della battuta e calcia verso l’angolo alla sua destra, ma apre troppo il piattone e la sfera finisce sul fondo. Riprende il match ed un’altra potenziale occasione parte dai piedi di Dionisi, ma colpisce il palo.

Ma il momento nel quale salgono in cattedra i padroni di casa è breve. Gli ospiti ripartono gestendo meglio la sfera e costruiscono un paio di potenziali occasioni, prima con il 2009 Lelli e poi con il bomber – due reti all’attivo, quello che ha segnato di più tra i suoi fino ad oggi – Brugognone, ma non riescono ad affondare il colpo. Intanto, la formazione di Bernardini continua a vivere di lampi senza mai riuscire a prendersi la scena e ad essere troppo pericolosa. Finisce 0-0 uno scialbo primo tempo con un problema per la Lucchese: infortunio muscolare per Ferrante.

La Pantera mette il piede sull’acceleratore nella ripresa. Inizia a premere in fase offensiva ed ha un’occasione con Sirbu, ma la palla esce di poco a lato. Dopo cinque minuti di fuoco, reagiscono i colchoneros della medivalle: Nottoli sfonda, entra in area e calcia ma para Guacci. La gara è più viva rispetto al primo tempo. I padroni di casa pressano e riaggrediscono con più decisione. Emerge Sibu, dopo i primi 45’ minuti non all’altezza. L’esterno rossonero calcia, ma Viti para; si guadagna una punizione sulla trequarti e poi calcia di nuovo, ma questa volta la conclusione finisce alta. I rossoneri continuano ad alzare i giri del motore e continuano a creare: prima Labriola, poi ancora Sirbu e infine Biasiol, ma la rete non si gonfia.

La la rete della Lucchese arriva meritatamente al 29’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Cross alto verso il centro dell’area, dopo un batti e ribatti la palla finisce sui piedi di Mele che con il destro batte Viti. Prima rete in campionato per lui.

L’occasione per il 2-0 non tarda ad arrivare. Punizione quasi al limite dell’area guadagnata da Sirbu. Calcia Lorusso che, però, colpisce la traversa.

Sirbu è salito in cattedra ed ha cambiato l’inerzia della sfida in favore dei padroni di casa. Non s’iscrive al tabellino, ma è sicuramente il migliore in campo. Ma non basta. Sembrava fatta per la Lucchese, i tre punti sembravano al sicuro, ma allo scadere del tempo regolamentare arriva il pareggio di El Hadoui, primo gol nel torneo anche per lui. Finisce 1-1 al Porta Elisa.

Il Ghivi conquista il suo terzo punto in campionato, mentre la Pantera sale a 15 punti, quattro in meno del Prato capolista.