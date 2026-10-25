Tau Calcio, tre punti in extremis con il Sasso Marconi: la decide Gorica
Amaranto nelle zone nobili. Il Seravezza pareggia nel recupero il big match di giornata con il Follonica Gavorrano
Con tutte le attenzioni concentrate sul match del Porta Elisa non hanno deluso le attese anche gli altri incontri del girone con le formazioni lucchesi protagoniste.
Vittoria per il Tau Calcio contro il Sasso Marconi, che la settimana scorsa aveva battuto la Lucchese. Vantaggio nel primo tempo di Chiti, nel finale impatta Dragona ma Gorica trova il colpo del successo in piano recupero.
Pareggia in casa, invece, il Seravezza Pozzi contro un’altra delle protagoniste del campionato più attese, come il Follonica Gavorrano: ospiti avanti a lungo con Pescicani che segna alla fine del primo tempo. Impatta in pieno recupero Battistella per i versiliesi.
Tau Calcio – Sasso Marconi 2-1
TAU ALTOPASCIO: Pentima, Bachini, Iezzi, Spatari, Busato, Lombardo, Chiti, Del Gronchio, Barsotti, Benucci, Antoni. A disp.: Tognetti, Casci, Battistoni, Scardigli, Meucci, Gorica, Marsili, Occhipinti, Niccolai. All.: Maraia
SASSO MARCONI: Celeste, Dragona, Gamberini, Suliani, Cudini, Prasso, Mattiolo, Merighi, Marra, De Nardi, De Pace. A disp.: Borri, Acatullo, Galli, Lolli, Gattor, Pelliconi, Farini, Pepa, Mazia. All.: Bertone
ARBITRO: Musumeci di Cassino (Rosati di Roma 1 e Martino di Roma 2)
RETI: 25’pt Chiti, 40’st Dragona, 47’st Gorica
Seravezza – Follonica Gavorrano 1-1
SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Vergassola, Compaore, Lepri, Troiano, Rinaldini, Bedini, Biagioni, Boccardi. A disp.: Azioni, Lazzareschi, Djibril, Falteri, Atzeni, Tognoni, Privitera, Battistella, Bernardini. All.: Turi
FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Bianconi, Aprile, Pino, Mutton, Pellegrini, Andreoli, Ceccuzzi, Pescicanl, Ferretti, Guerrini. A disp.: Voda, Masoni, Biagioni L., Marino, Croce, Calvi, Lega, Proietti, Lorenzi. All.: Manni
ARBITRO: Spagnoli di Tivoli (De Giulio di Nichelino e Horri di Novara)
RETI: 48’pt Pescicani, 50’st Battistella