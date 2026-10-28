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Lucchese, agli ottavi di Coppa l’avversario sarebbe il Piacenza

28 ottobre 2026 | 16:45
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di Redazione

Redazione

Lucchese, agli ottavi di Coppa l’avversario sarebbe il Piacenza

Se i rossoneri batteranno il Sestri Levante, affronteranno gli emiliani che hanno superato 2-0 il Sasso Marconi

Martedì (4 novembre) al Porta Elisa arriverà il Sestri Levante. La Lucchese Calcio affronterà i liguri nei sedicesimi di Coppa Italia Serie D.

Se la Pantera dovesse passare il turno, si dovrà confrontare con il Piacenza Calcio. Gli emiliani hanno battuto al Garilli il Sasso Marconi 2-0. Per i biancorossi decisive le reti di Trombetta, nel primo tempo, e di Capelli, nel secondo.