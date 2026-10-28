Terranuova Traiana-Lucchese, scattano le misure di ordine pubblico: residenti a Lucca solo nel settore ospiti
Per l’acquisto dei tagliandi sarà necessaria l’esibizione di un documento d’identità da parte dell’acquirente
La gara tra Terranuova Traiana e Lucchese Calcio è considerata a rischio e la questura di Arezzo ha individuato restrizioni per mantenere l’ordine pubblico allo stadio Mario Matteini di Terranuova Bracciolini.
Ieri (27 ottobre) si è riunito l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ente legato al Ministero dell’Interno, ed ha individuato profili di criticità nella gara valida per la nona giornata di Serie D, girone E.
È stato quindi deciso che la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lucca, dovrà terminare alle 19 del giorno precedente alla sfida e riguardare esclusivamente il settore ospiti. Dunque, per l’acquisto dei tagliandi sarà necessaria l’esibizione di un documento d’identità da parte dell’acquirente, con conseguente intestazione nominativa del titolo d’ingresso.