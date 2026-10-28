Terranuova Traiana-Lucchese, scattano le misure di ordine pubblico: residenti a Lucca solo nel settore ospiti

La gara tra Terranuova Traiana e Lucchese Calcio è considerata a rischio e la questura di Arezzo ha individuato restrizioni per mantenere l’ordine pubblico allo stadio Mario Matteini di Terranuova Bracciolini.

Ieri (27 ottobre) si è riunito l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ente legato al Ministero dell’Interno, ed ha individuato profili di criticità nella gara valida per la nona giornata di Serie D, girone E.