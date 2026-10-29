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Terranuova Traiana-Lucchese, le indicazioni per i tifosi provenienti da Lucca

29 ottobre 2026 | 18:09
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di Redazione

Redazione

Terranuova Traiana-Lucchese, le indicazioni per i tifosi provenienti da Lucca

Le biglietterie dello stadio Matteini di Terranuova Bracciolini saranno regolarmente aperte per tutti i settori a partire dalle 13 di domenica

“L’area di parcheggio riservata ai sostenitori ospiti è individuata nel piazzale antistante lo stabilimento Fimer Spa. Da lì, l’accesso a piedi allo stadio avverrà seguendo l’itinerario: via San Giorgio → via Ciuffenna → via Gramsci → piazza Coralli → gradinata ospiti“. Lo ha comunicato il Terranuova Traiana in vista della sfida contro la Lucchese Calcio, gara valida per la decima giornata di Serie D, girone E.

Le biglietterie dello stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini (piazza generale Felice Coralli) saranno regolarmente aperte per tutti i settori a partire dalle 13 del giorno gara: tagliando ospiti al costo di 12 euro. Per la tifoseria della Pantera sarà possibile accedere esclusivamente al settore ospiti (gradinata).

Su disposizione delle autorità competenti, nella giornata di domenica, dalle 11,30 alle 18, scatterà il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree urbane: piazza Coralli (in tutta la sua estensione), via Buonarroti, via Gramsci, via Matteotti e via Torino (nel tratto compreso tra viale Europa e l’ingresso del parcheggio della palestra Salus). L’intera area di piazza Coralli sarà interamente interdetta e riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso, ai veicoli delle Forze di Polizia e al personale debitamente autorizzato. “Le autorità locali si riservano la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di viabilità direttamente in loco in base alle esigenze del momento“.