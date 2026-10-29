Terranuova Traiana-Lucchese, le indicazioni per i tifosi provenienti da Lucca
Le biglietterie dello stadio Matteini di Terranuova Bracciolini saranno regolarmente aperte per tutti i settori a partire dalle 13 di domenica
“L’area di parcheggio riservata ai sostenitori ospiti è individuata nel piazzale antistante lo stabilimento Fimer Spa. Da lì, l’accesso a piedi allo stadio avverrà seguendo l’itinerario: via San Giorgio → via Ciuffenna → via Gramsci → piazza Coralli → gradinata ospiti“. Lo ha comunicato il Terranuova Traiana in vista della sfida contro la Lucchese Calcio, gara valida per la decima giornata di Serie D, girone E.
Le biglietterie dello stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini (piazza generale Felice Coralli) saranno regolarmente aperte per tutti i settori a partire dalle 13 del giorno gara: tagliando ospiti al costo di 12 euro. Per la tifoseria della Pantera sarà possibile accedere esclusivamente al settore ospiti (gradinata).