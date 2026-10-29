Terranuova Traiana-Lucchese, le indicazioni per i tifosi provenienti da Lucca

“L’area di parcheggio riservata ai sostenitori ospiti è individuata nel piazzale antistante lo stabilimento Fimer Spa. Da lì, l’accesso a piedi allo stadio avverrà seguendo l’itinerario: via San Giorgio → via Ciuffenna → via Gramsci → piazza Coralli → gradinata ospiti “. Lo ha comunicato il Terranuova Traiana in vista della sfida contro la Lucchese Calcio , gara valida per la decima giornata di Serie D, girone E.

Le biglietterie dello stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini (piazza generale Felice Coralli) saranno regolarmente aperte per tutti i settori a partire dalle 13 del giorno gara : tagliando ospiti al costo di 12 euro. Per la tifoseria della Pantera sarà possibile accedere esclusivamente al settore ospiti (gradinata) .