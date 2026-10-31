Pareggio beffa per la juniores della Lucchese, raggiunta nel recupero

Lucchese – Terranuova Traiana 3-3 LUCCHESE : Vannini, Giordani, Benvenuti (1’st Del Soldato), Suriano (1’st Cigna), Palmieri, Papi, Barsacchi (21’st Caporale), Aradei, Roseni, Moggia (43’st Pedrazzi), Gaias. A disp.: Bartoli, Pierotti. All.: Tempesti TERRANUOVA TRAIANA : Garavino, Comorasu, Attili (31’st Roncucci), Palladino, Pieri, Macconi (5’st Quaranta), Cini (13’st Falsetti), Baldini (5’st Villanacci), Mugnai, Lamaj (5’st Diego Cincinelli), Matteo Cincinelli. A disp.: Capaccioli, Stoppielli. All.: Arcadio ARBITRO : Sgaramella di Pistoia (Freschi e Casole di Pisa) RETI : 7’pt Palladino, 16’pt Gaias, 37’pt Roseni, 2’st rig. Papi, 35’st Falsetti, 46’st Mugnai NOTE : ammoniti Palmieri, Barsacchi; Baldini, Pieri

A Saltocchio partono meglio gli ospiti che dopo 7’ sbloccano la gara con il classe 2009 Gabriele Palladino . La reazione rossonera si fa sentire e al 16’ Gaias trova la via del pari.

Nel finale però il Terranuova Traiana ha la forza di reagire e al 80’ trova il 3-2 con Falsetti. Il gol-beffa per la squadra di Tempesti arriva addirittura al 91’, quando Mugnai fa 3-3 e regala il pari agli ospiti di Terranuova Bracciolini.