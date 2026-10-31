Pareggio beffa per la juniores della Lucchese, raggiunta nel recupero
Il Terranuova Traiana rimonta due gol alla formazione di Alessandro Tempesti negli ultimi due minuti e fa 3-3.
Lucchese – Terranuova Traiana 3-3
LUCCHESE: Vannini, Giordani, Benvenuti (1’st Del Soldato), Suriano (1’st Cigna), Palmieri, Papi, Barsacchi (21’st Caporale), Aradei, Roseni, Moggia (43’st Pedrazzi), Gaias. A disp.: Bartoli, Pierotti. All.: Tempesti
TERRANUOVA TRAIANA: Garavino, Comorasu, Attili (31’st Roncucci), Palladino, Pieri, Macconi (5’st Quaranta), Cini (13’st Falsetti), Baldini (5’st Villanacci), Mugnai, Lamaj (5’st Diego Cincinelli), Matteo Cincinelli. A disp.: Capaccioli, Stoppielli. All.: Arcadio
ARBITRO: Sgaramella di Pistoia (Freschi e Casole di Pisa)
RETI: 7’pt Palladino, 16’pt Gaias, 37’pt Roseni, 2’st rig. Papi, 35’st Falsetti, 46’st Mugnai
NOTE: ammoniti Palmieri, Barsacchi; Baldini, Pieri
La Lucchese Juniores di mister Tempesti pareggia in casa contro il Terranuova Traiana una gara tanto buona quanto sfortunata, con il gol del pari degli ospiti che arriva soltanto al 91’.
A Saltocchio partono meglio gli ospiti che dopo 7’ sbloccano la gara con il classe 2009 Gabriele Palladino. La reazione rossonera si fa sentire e al 16’ Gaias trova la via del pari.
Prima della pausa la squadra di Tempesti riesce anche a ribaltarla con la rete di Roseni al 37’. In avvio di ripresa i rossoneri sfruttano un calcio di rigore ben realizzato da capitan Alessandro Papi.
Nel finale però il Terranuova Traiana ha la forza di reagire e al 80’ trova il 3-2 con Falsetti. Il gol-beffa per la squadra di Tempesti arriva addirittura al 91’, quando Mugnai fa 3-3 e regala il pari agli ospiti di Terranuova Bracciolini.
La Lucchese Juniores si porta a quota 7 punti in classifica a pari con il Siena. Tra sette giorni la squadra allenata da Alessandro Tempesti sarà ospite del San Donato Tavarnelle.