Sfida inedita per la Lucchese con il Terranuova Traiana: tutto sull’avversaria

Il Terranuova Traiana, avversario di domani dei rossoneri, si trova a metà classifica.

I biancorossi hanno ottenuto 13 punti grazie a 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con 14 reti realizzate e 11 subite. In pratica hanno realizzato 5 reti in meno rispetto alla Lucchese, il miglior attacco di tutto il campionato e contemporaneamente hanno incassato sempre 5 gol in meno rispetto alla stessa Lucchese la terza peggior difesa del girone

Storia

Il Terranuova Traiana ha preso forma nella stagione 2014-15, grazie all’accordo tra il Traiana e il Comune di Terranuova Bracciolini, la società è sorta sulle ceneri della Terranuovese. Per il terzo anno consecutivo partecipa al campionato di serie D, complessivamente sono quattro le partecipazioni del club valdarnese a questa categoria. Il debutto avvenne nella stagione 2022-23 la squadra chiuse il campionato al sedicesimo posto con 35 punti e retrocesso dopo aver chiuso a reti inviolate la sfida di playout giocata in campo neutro e a porte chiuse con il Grosseto. La risalita è stata immediata così come era avvenuto nel 2022 anche nel 2024 è arrivata attraverso gli spareggi nazionali. Il campionato 2024-25 ha visto il Terranuova arrivare quattordicesimo con 39 punti e si è salvato l’11 maggio 2025 superando nella gara di playout per 1-0 il Figline. Fino ad ora la miglior stagione in serie D è stata quella dello scorso anno chiusa al sesto posto con 51 punti

Cammino

Gli uomini di Stefano Calderini sono in serie positiva da 4 giornate nelle quali hanno battuto per 1-0 lo Scandicci e nelle altre tre occasioni hanno diviso la posta in palio pareggiando sempre per 1-1. Domenica scorsa in casa del Mezzolara con Bruni ha evitato la sconfitta nei minuti conclusivi dopo nel turno precedente lo stesso giocatore aveva griffato la vittoria casalinga per 1-0 nei confronti dello Scandicci. Stessa fisionomia nei due pareggi consecutivi contro le prime due della classe Prato e Follonica Gavorrano gare nelle quali è andata in vantaggio per prima con Vitiello subendo il pareggio dei Lanieri in casa nel finali e quello dei metalliferi in maremma pochi minuti dopo. Nelle prime cinque di campionato era stata superata nel Valdarno dal Sasso Marconi all’esordio, poi in successione aveva espugnato Ghivizzano per 3-1, in casa aveva pareggiato con il San Donato Tavarnelle per 1-1 e poi sempre davanti al proprio pubblico aveva rifilato una manita al Flaminia Civita Castellana prima di cadere nei primi 45 minuti a Pozzi di Seravezza per 3-0

Bilancio casalingo

13 punti di cui 8 ottenuti al Matteini grazie a 2 vittorie altrettanti pareggi e una sconfitta arrivata al debutto con il Sasso Marconi per 2-1 il 6 settembre nell’unica gara in cui ha chiuso in svantaggio la prima frazione. Ha surclassato la Flaminia Civita Castellana per 5-1 segnando 3 gol nei primo tempo, l’ultima vittoria con lo Scandicci è arrivata nella seconda frazione. Aveva chiuso il primo tempo avanti per 1-0 in occasione dei due pareggi con San Donato Tavarnelle e Prato facendosi rimontare negli ultimi minuti di gioco. Davanti al proprio pubblico ha trovato la via del gol 9 volte di cui 5 nel primo tempo segnando 3 gol dopo negli ultimi 10 di gioco e 4 nel secondo segnandone la metà nei primi 5 minuti del secondo tempo. 5 i gol incassati due nel primo tempo e 3 nel secondo

Cifre

14 i gol realizzati con 6 interpreti differenti. Il miglior realizzatore è Vitiello con 5 reti di cui 3 in casa, a quota 4 troviamo Bruni autore di 3 reti davanti al proprio pubblico, 2 le realizzazioni da parte di Mannella, a quota 1 ci sono Poggi, Checcacci e Marini. Ha trasformato i due rigori avuti a favore entrambi in casa contro la Flaminia Civita Castellana, non ne ha avuti nessuno contro

Volti nuovi

Sono 9 i volti nuovi nella fila biancorossi. Gli interventi sul mercato hanno riguardato il reparto di difesa e quello d’attacco. Dal Cannara dopo aver indossato fino a dicembre 2025 la maglia dell’Atletico Lodigiani arriva Farini, dalla Pistoiese è arrivato in prestito Cuomo, da svincolato dopo aver indossato nella passata stagione la maglia della Sangiovannese arriva Manes, dall’Empoli Under 17 è stato prelevato Poggi, dal Lanciotto Campi dopo aver giocato fino a ottobre 2025 allo Scandicci arriva Bigazzi, dall’Arezzo Primavera arriva in prestito Chiodini fino a Aprile 2026 al Perugia. In attacco dalla Primavera del Pisa arriva Checcacci, Mancini è stato prelevato dal Cannara dopo aver indossato fino a gennaio 2026 la maglia del Foligno e dal Vivi Altotevere Sansepolcro arriva Vitiello

Ex

L’unico ex della gara è l’estremo difensore Jacopo Pagnini transitato da agosto 2017 a gennaio 2018 in rossonero

Allenatore

Il 16 giugno è stato ufficializzato l’arrivo di Stefano Calderini sulla panchina dei valdarnesi. Il tecnico milanese ora residente a Montespertoli è stato un centrocampista che ha sviluppato la sua carriera in serie C. Partendo dal Sant’angelo Lodigiano ha vestito le maglie di Vigor Senigaglia, Arezzo, Rondinella, Monopoli chiudendo la carriera a Montevarchi. Da allenatore per 7 anni ha allenato nel settore giovanile della Sestese vincendo il titolo italiano giovanissimi nella stagione 2005-06 prima di approdare in prima squadra in serie D nella stagione 2008-09 da dove ha iniziato la sua carriera da tecnico. Si è seduto sulle panchine di Forcoli e Scandicci in Serie D, ha allenato anche a Figline, Grassina, la Fortis Juventus, il Porta Romana, la Lastrigiana, il Poggibonsi dal 2020 al 2024 vincendo l’Eccellenza come gli era successo al Fiesole. Lo scorso anno alla guida della Sangiovannese ha vinto la Coppa Italia d’Eccellenza a spese della Lucchese. È stato una bestia nera dei rossoneri anche da calciatore affrontando la Pantera nel campionato 86-87 in serie C nelle fila della Rondinella il 12 ottobre al Porta Elisa i rossoneri si imposero per 1-0 con gol di Gabriellini in apertura mentre nella gara di ritorno disputata il 15 febbraio 1987 fu proprio Calderini a firmare dopo 9 minuti dall’inizio del secondo tempo la vittoria della Rondine. Da calciatore affrontò ancora la Lucchese il 19 novembre 1989 nella gara persa al Porta Elisa con gol di Paci oltre metà ripresa. Al termine di quella stagione la Lucchese di Orrico venne promossa in serie B. Da allenatore ha affrontato e battuto la Lucchese il 17 settembre 2008 con la Sestese in un turno infrasettimanale di serie D con doppietta del lucchese Alberto Francesconi. La Lucchese di Favarin si prese la rivincita nella sfida di ritorno giocata il 21 gennaio 2009 vincendo per 1-0. Da tecnico l’ultimo precedente è arrivato in uno stadio a lui caro. Il 17 dicembre 2025 alle Due Strade la Sangiovannese vinceva la Coppa Italia d’Eccellenza vincendo per 2-1 ribaltando il rigore iniziale di Caggianese con Borri e Romanelli il tutto nello spazio di 4 minuti

Arbitro

La gara del Matteini è stata affidata al signor Francesco Saffioti di Como con gli assistenti Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore e Carlo Pipola di Ercolano. Il direttore di gara arbitra le due squadre per la prima volta

Precedenti

È il primo incontro assoluto tra le due squadre

Rosa

Portieri: 1 Pagnini Jacopo, 22 Corvino Leonardo

Difensori: 16 Saltalamacchia Mattia, 4 Farini Christian fino a dicembre 2025 all’Atletico Lodigiani poi al Cannara, 6 Cuomo Raffaele in prestito dalla Pistoiese, 3 Manes Alessandro svincolato fino a giugno 2026 alla Sangiovannese, 2 Poggi Riccardo in prestito dall’Empoli U17, 5 Bigazzi Matteo fino a ottobre 2025 allo Scandicci poi al Lanciotto Campi, 20 Batignani Francesco in prestito dalla Fiorentina da febbraio 2026, 24 Chiodinio Lucio fino aad prile 2026 al Perugia U19 all’Arezzo U19 da dove arriva in prestito

Centrocampisti: 8 Cioce Jacopo, 18 Cardo Davide, 19 Lamaj Davide, 17 Sesti Davide, 21 Mannella Leonardo, 10 Innocenti Luca, 23 Marini Alberto