Debacle delle lucchesi in serie D: travolto il Ghiviborgo in casa dal Siena
Cade il Tau Calcio sul campo del Flaminia Civitacastellana, sconfitto anche il Seravezza Pozzi con la Nuova Ternana
Si completa con le altre formazioni della provincia la debacle della giornata di serie D. Tre sconfitte nette per Tau Calcio, Ghiviborgo e Seravezza Pozzi contro Flaminia, Siena e Ternana.
Flaminia – Tau Calcio 2-0
FLAMINIA: Fioravanti, Romanelli, Neri, Bonugli, Ricozzi, Tuia, Casoli, D’Angelo, Polidori, Malaccari, Riosa. A disp.: Rosin, Misso, Germinio, Rivelli, Drapelli, Raposo, Risolo, Bocci, Agostinelli. All.: Nofri Onofri
TAU CALCIO: Pentima, Casci, Bachini, Iezzi, Spatari, Lombardo, Del Gronchio, Meucci, Gorica, Benucci, Antoni. A disp.: Tognetti, Satini, Busato, Mei, Battistoni, Barsotti, Marsili, Occhipinti, Niccolai. All.: Maraia
ARBITRO: Beretta di Bergamo (Longo di Chieti e Torrelli di Avezzano)
RETI: 1’st Polidori, 45’st Casoli
Ghiviborgo – Siena 0-4
GHIVIBORGO: Viti, Piras, Schettini, Nottoli (K), Grilli, Ricci, Lelli, Ferrari, Fischer, Leoncini, Cenerini. A disp.: Manzari, Masini, Bruggognone, Hallidri, Lorenzi, Corsi, Cortopassi, D’Ancona, Cannarsa. All.: Lelli
SIENA: Perrone, Guglielmino, Barbera, Cavallari, Nardi, Ciofi, Sommaì, Sabelli, Odjer, Parente, Andolfi. A disp.: Valentini, Neri, Lipari, Giardinelli, Cecconi, Mastalli, Conti, Monteverde, Tittocchia. All.: Voria
ARBITRO: Dell’Orto di Sondrio (Salinelli di Genova e Poggi di Genova)
RETI: 15’pt Odjer, 12’st Somma, 23’st Sabelli, 42’st Lipari
Ternana – Seravezza Pozzi 3-0
NUOVA TERNANA: Novelli, Bruti, Danese, Costanzo, Proietti, Pettinari, Liurni, Marino, Ballabile, Bonacchi, De Marino. A disp.: Vitali, Turini, Jobarteh, Biondini, Meola, Barbini, Ndongue, Pepe, Scappini. All.: Barilari
SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Vergassola, Compaore, Lepri, Troiano, Bedin, Biagioni, Boccardi, Bernardini. A disp.: Azioni, Lazzareschi, Djibril, Falteri, Atzeni, Tognoni, Rinaldini, Privitera, Battistella. All.: Turi
ARBITRO: Patti di Palermo (Antonini di Bassano del Grappa e Pallone di Vicenza)
RETI: 18’st De Marino, 45’st Meola, 50’st Scappini