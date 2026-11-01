Logo
campionato
Ghiviborgo
partite
Seravezza Pozzi
tabellini
Tau Calcio
Altopascio
Coreglia
Seravezza
Ivan Maraia
Nico Lelli
Stefano Turi

Serie D

|
Calcio
/
Serie D
/
Sport
/

Debacle delle lucchesi in serie D: travolto il Ghiviborgo in casa dal Siena

1 novembre 2026 | 16:27
Share0
di Redazione

Redazione

Debacle delle lucchesi in serie D: travolto il Ghiviborgo in casa dal Siena

Cade il Tau Calcio sul campo del Flaminia Civitacastellana, sconfitto anche il Seravezza Pozzi con la Nuova Ternana

Si completa con le altre formazioni della provincia la debacle della giornata di serie D. Tre sconfitte nette per Tau Calcio, Ghiviborgo e Seravezza Pozzi contro Flaminia, Siena e Ternana.

Flaminia – Tau Calcio 2-0
FLAMINIA: Fioravanti, Romanelli, Neri, Bonugli, Ricozzi, Tuia, Casoli, D’Angelo, Polidori, Malaccari, Riosa. A disp.: Rosin, Misso, Germinio, Rivelli, Drapelli, Raposo, Risolo, Bocci, Agostinelli. All.: Nofri Onofri
TAU CALCIO: Pentima, Casci, Bachini, Iezzi, Spatari, Lombardo, Del Gronchio, Meucci, Gorica, Benucci, Antoni. A disp.: Tognetti, Satini, Busato, Mei, Battistoni, Barsotti, Marsili, Occhipinti, Niccolai. All.: Maraia
ARBITRO: Beretta di Bergamo (Longo di Chieti e Torrelli di Avezzano)
RETI: 1’st Polidori, 45’st Casoli

Ghiviborgo – Siena 0-4
GHIVIBORGO: Viti, Piras, Schettini, Nottoli (K), Grilli, Ricci, Lelli, Ferrari, Fischer, Leoncini, Cenerini. A disp.: Manzari, Masini, Bruggognone, Hallidri, Lorenzi, Corsi, Cortopassi, D’Ancona, Cannarsa. All.: Lelli
SIENA: Perrone, Guglielmino, Barbera, Cavallari, Nardi, Ciofi, Sommaì, Sabelli, Odjer, Parente, Andolfi. A disp.: Valentini, Neri, Lipari, Giardinelli, Cecconi, Mastalli, Conti, Monteverde, Tittocchia. All.: Voria
ARBITRO: Dell’Orto di Sondrio (Salinelli di Genova e Poggi di Genova)
RETI: 15’pt Odjer, 12’st Somma, 23’st Sabelli, 42’st Lipari

Ternana – Seravezza Pozzi 3-0
NUOVA TERNANA: Novelli, Bruti, Danese, Costanzo, Proietti, Pettinari, Liurni, Marino, Ballabile, Bonacchi, De Marino. A disp.: Vitali, Turini, Jobarteh, Biondini, Meola, Barbini, Ndongue, Pepe, Scappini. All.: Barilari
SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Vergassola, Compaore, Lepri, Troiano, Bedin, Biagioni, Boccardi, Bernardini. A disp.: Azioni, Lazzareschi, Djibril, Falteri, Atzeni, Tognoni, Rinaldini, Privitera, Battistella. All.: Turi
ARBITRO: Patti di Palermo (Antonini di Bassano del Grappa e Pallone di Vicenza)
RETI: 18’st De Marino, 45’st Meola, 50’st Scappini