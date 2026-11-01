Terranuova Traiana-Lucchese in campo dalle 14,30 (2-1)

Cambia qualcosa mister Marco Bernardini. Senza Cadili, Ferrante, Berardi, Kernezo e Gioè, il tecnico dei rossoneri ne cambia tre (out Cadili, Santeramo e Ferrante) rispetto alla sfida casalinga contro il Ghiviborgo. Dal primo minuto confermato Guacci tra i pali; in difesa esordisce Pogliano al fianco di Biasiol. Sulle corsie laterali spazio ad Olivieri a destra e ad Esposito a sinistra. Centrocampo formato da Mele, Baldari e Labriola. Davanti il trio migliore: Sirbu, Dionisi e Lorusso. Recuperato Amadio che parte dalla panchina.