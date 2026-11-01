Terranuova Traiana-Lucchese in campo dalle 14,30 (2-1)
Bernardini deve fare a meno anche di Cadili e Ferrante, oltre che di Berardi, Gioè e Kernezo. In difesa esordio per Pogliano, confermato Guacci in porta
Terranuova Traiana-Lucchese Calcio 2-1
TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Bigazzi, Cuomo, Cioce, Bruni, Vitiello, Zoi, Saltalamacchia, Sesti, Batignani, Marini. A disp.: Corvino, Poggi, Manes, Checcacci, Innocenti, Mancini, Mannella, Chiodini, Fantoni. All.: Calderini
LUCCHESE CALCIO: Guacci; Oliveri, Esposito, Pogliano, Esposito; Mele, Baldari, Labriola; Sirbu, Dionisi, Lorusso. A disp.: Vespier, Benvenuti, Santeramo, Lombardi, Picchi, Boiano, Massari, Zitelli, Amadio. All.: Bernardini
ARBITRO: Saffioti di Como (Santoriello di Nocera Inferiore e Pipola di Ercolano)
MARCATORI: 18’pt Vitiello, 39’pt Zoi, 41’pt Dionisi
NOTE: Ammoniti Labriola (32’pt)
Cambia qualcosa mister Marco Bernardini. Senza Cadili, Ferrante, Berardi, Kernezo e Gioè, il tecnico dei rossoneri ne cambia tre (out Cadili, Santeramo e Ferrante) rispetto alla sfida casalinga contro il Ghiviborgo. Dal primo minuto confermato Guacci tra i pali; in difesa esordisce Pogliano al fianco di Biasiol. Sulle corsie laterali spazio ad Olivieri a destra e ad Esposito a sinistra. Centrocampo formato da Mele, Baldari e Labriola. Davanti il trio migliore: Sirbu, Dionisi e Lorusso. Recuperato Amadio che parte dalla panchina.