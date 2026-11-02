Coppa Italia Serie D, al via alla vendita dei biglietti di Lucchese-Sestri Levante

Per la tribuna laterale intero a 15 euro, ridotto 15–25 anni e over 70 a 10 euro e ridotto donne e 8–14 anni a 10 euro. Per la curva ovest intero a 7 euro, ridotto 15–25 anni e over 70 a 5 euro e ridotto donne e 8–14 anni a 5 euro.