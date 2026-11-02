Coppa Italia Serie D, al via alla vendita dei biglietti di Lucchese-Sestri Levante
Sono acquistabili da Lucca Carta (Porcari), al Lucchese Point dello stadio o online sul sito web www.go2.it
Dopo la sconfitta (3-2) subita sul terreno di gioco del Terranuova Traiana, mercoledì (4 novembre) la Lucchese Calcio torna in campo al Porta Elisa contro il Sestri Levante, gara valida per la Coppa Italia Serie D. La vincente tra le due squadre affronterà il Piacenza Calcio, che ha battuto (2-0) il Sasso Marconi.
Da oggi (2 novembre) sono in vendita i biglietti, acquistabili da Lucca Carta (Porcari), al Lucchese Point dello stadio o online sul sito web www.go2.it.
Per la tribuna laterale intero a 15 euro, ridotto 15–25 anni e over 70 a 10 euro e ridotto donne e 8–14 anni a 10 euro. Per la curva ovest intero a 7 euro, ridotto 15–25 anni e over 70 a 5 euro e ridotto donne e 8–14 anni a 5 euro.