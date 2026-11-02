L’addio di Bernardini: “Scusami Lucca per non essere riuscito a darti ciò di cui avevi bisogno”

“Comunico di aver risolto, in data 2 Novembre, il mio contratto con la Lucchese calcio. Mi preme ringraziare in primis il presidente Matteo Brunori per la grande occasione e la fiducia concessami fin dal primo giorno. Il calcio ha bisogno di persone cosi e l’augurio, di cuore, è quello di raggiungere ogni suo obiettivo perché lo merita. Mi dispiace non avergli dato ciò che avrebbe meritato!”. Inizia così il comunicato social di Marco Bernardini.

“Ringrazio i direttori Riccardo Albanesi e Riccardo Solaroli – prosegue l’ormai ex allenatore della Lucchese – per essermi stati sempre vicini con la certezza che riusciranno ad apportare i correttivi di cui necessita la squadra per rispettare le ambizioni della vigilia.

Ringrazio tutti i calciatori che mi hanno messo a disposizione la loro professionalità e il loro impegno con l’augurio di riuscire a dimostrare il loro valore. Ho creduto e credo ancora fermamente in ciascuno di loro. Grazie a tutto lo staff tecnico, chi mi ha seguito dalla precedente esperienza e chi ho trovato direttamente in questa, e a quello medico/fisioterapico per avermi dato un importante contributo umano prima ancora che tecnico. Grazie a Fabio, Massimo e Gabriele per il loro lavoro invisibile ma importantissimo.

Grazie a mister Massimo Morgia, la cui stima nei confronti del mio lavoro è forse la cosa più bella che mi porto dietro. Aver potuto confrontarmi con te in questi mesi sul nostro settore giovanile è stato un grandissimo arricchimento!”.

“Un grazie a quei tifosi che ci hanno sostenuto sempre, anche a chi ha criticato duramente ma sempre nel rispetto della persona. A chi soffre nel vedere la propria squadra non ottenere il risultato e non a chi usa questo come pretesto per sfogare la frustrazione per una vita evidentemente insoddisfacente”.

“Faccio un passo indietro per mia volontà – rivela Bernardini – con il cuore gonfio ma la coscienza pulita di chi sa di aver dato tutto se stesso fin dal primo giorno e la speranza che cosi facendo si possa riportare intorno alla squadra quel clima di serenità che oramai manca da troppo tempo”.