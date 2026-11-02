L’addio di Bernardini: “Scusami Lucca per non essere riuscito a darti ciò di cui avevi bisogno”
L’allenatore saluta dirigenza, staff, squadra e città: “Faccio un passo indietro per mia volontà con il cuore gonfio ma la coscienza pulita”
“Comunico di aver risolto, in data 2 Novembre, il mio contratto con la Lucchese calcio. Mi preme ringraziare in primis il presidente Matteo Brunori per la grande occasione e la fiducia concessami fin dal primo giorno. Il calcio ha bisogno di persone cosi e l’augurio, di cuore, è quello di raggiungere ogni suo obiettivo perché lo merita. Mi dispiace non avergli dato ciò che avrebbe meritato!”. Inizia così il comunicato social di Marco Bernardini.
“Ringrazio i direttori Riccardo Albanesi e Riccardo Solaroli – prosegue l’ormai ex allenatore della Lucchese – per essermi stati sempre vicini con la certezza che riusciranno ad apportare i correttivi di cui necessita la squadra per rispettare le ambizioni della vigilia.
Ringrazio tutti i calciatori che mi hanno messo a disposizione la loro professionalità e il loro impegno con l’augurio di riuscire a dimostrare il loro valore. Ho creduto e credo ancora fermamente in ciascuno di loro. Grazie a tutto lo staff tecnico, chi mi ha seguito dalla precedente esperienza e chi ho trovato direttamente in questa, e a quello medico/fisioterapico per avermi dato un importante contributo umano prima ancora che tecnico. Grazie a Fabio, Massimo e Gabriele per il loro lavoro invisibile ma importantissimo.
Grazie a mister Massimo Morgia, la cui stima nei confronti del mio lavoro è forse la cosa più bella che mi porto dietro. Aver potuto confrontarmi con te in questi mesi sul nostro settore giovanile è stato un grandissimo arricchimento!”.
“Un grazie a quei tifosi che ci hanno sostenuto sempre, anche a chi ha criticato duramente ma sempre nel rispetto della persona. A chi soffre nel vedere la propria squadra non ottenere il risultato e non a chi usa questo come pretesto per sfogare la frustrazione per una vita evidentemente insoddisfacente”.
“Faccio un passo indietro per mia volontà – rivela Bernardini – con il cuore gonfio ma la coscienza pulita di chi sa di aver dato tutto se stesso fin dal primo giorno e la speranza che cosi facendo si possa riportare intorno alla squadra quel clima di serenità che oramai manca da troppo tempo”.
“Scusami Lucca per non essere riuscito a darti ciò di cui avevi bisogno. Forse ci siamo trovati nel momento sbagliato, forse la differenza di età ha fatto si che in fondo non ci siamo mai capiti ma sappi che ti ho amata fin dal primo giorno e porterò un pezzettino di te in ognuno dei miei prossimi viaggi!”, conclude Bernardini.