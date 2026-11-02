Possibili dimissioni di Bernardini, intanto il prossimo avversario Sestri Levante ufficializza il nuovo ds

La decisione adesso sarebbe in mano al presidente Brunori. Intanto, tra i liguri Ascheri è il nuovo direttore sportivo e il centrale Giammarresi risolve il contratto

Dopo la rovinosa sconfitta sul campo del Terranuova Traiana, i due punti nelle ultime quattro partite e le sole quattro lunghezze sopra la zona playout, questa mattina (2 novembre) Marco Bernardini avrebbe rassegnato le dimissioni da allenatore della Lucchese Calcio. È ancora tutto da confermare ed ufficializzare, ma intanto la palla sarebbe passata in mano al presidente della Pantera, Matteo Brunori, per decidere il futuro della panchina della squadra di Lucca. I calciatori rossoneri, intanto, sono tornati in campo a Saltocchio per prepararsi al prossimo match ma a porte chiuse.

Attendendo nuovi aggiornamenti, arrivano ufficialità in casa Sestri Levante, prossimo avversario – mercoledì (4 novembre), alle 14,30 – della Lucchese in Coppa Italia Serie D al Porta Elisa. I liguri hanno reso noto che Enrico Ascheri è il nuovo direttore sportivo e che il difensore centrale Mattia Giammarresi ha risolto il contratto.

“Dal 2020 al 2026 al Genoa: nelle prime quattro stagioni come responsabile dell’area scouting del settore giovanile – racconta il Sestri Levante in una nota – e nelle restanti due come responsabile del settore giovanile e dello scouting del club. Prima di questa esperienza, Ascheri ha ricoperto diversi ruoli in diverse società genovesi dilettantistiche, dal direttore sportivo al responsabile del settore giovanile ed allenatore. Inoltre ha ottenuto a Coverciano le qualifiche di direttore sportivo professionistico, responsabile del settore giovanile e osservatore ma prima aveva già conseguito il patentino Uefa B e Collaboratore della gestione sportiva”.

“Ringraziamo Mattia per l’impegno – si legge nel comunicato sul sito web del team ligure – la professionalità e la serietà dimostrati durante la sua permanenza in rossoblù e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.