Lucchese, chi sostituirà Bernardini?

Solo 15 punti raccolti in dieci giornate di Serie D, girone E, e distanza di sole quattro lunghezze dai playout. Marco Bernardini si è dimesso per sua volontà – come chiarito e sottolineato in una nota social – lasciando la Lucchese Calcio in una situazione a dir poco complessa, che ad inizio stagione, probabilmente, nessuno si aspettava.

Domani (4 novembre) al Porta Elisa arriverà il Sestri Levante per la Coppa Italia Serie D e in panchina per la Pantera dovrebbe intanto esserci Andrea Cerquetani, che è stato vice allenatore di Bernardini nella breve esperienza a Lucca e ieri ha diretto l’allenamento a porte chiuse a Saltocchio, per arrivare poi nella giornata di giovedì ad avere il nome nel nuovo tecnico.

La tifoseria, a grandissima voce, vorrebbe il ritorno di Sergio Pirozzi, dopo la scorsa brillante annata. Già al termine di quest’ultima, quando l’addio del tecnico sembrava sempre più certo, lo stadio ha più volte intonato Sergio Pirozzi resta con noi. L’ex sindaco di Amatrice ha lasciato un segno indelebile anche tra i supporter rossoneri e nella stagione 2009/2010 ha già lavorato l’attuale direttore generale della Lucchese, Riccardo Solaroli: il dirigente ora alla Pantera era consulente dell’Acr Messina e il 2 novembre 2009 Pirozzi è stato ingaggiato dal club siculo per sostituire il tecnico dimissionario Pietro Infantino; ha allenato per una partita e poi anche lui ha rinunciato all’incarico solo tre giorni dopo, il 5 novembre.

Potrebbe rilevare il posto di Bernardini uno che ha militato nella Lucchese tra la fine degli anni ’80 ed inizio ’90: Carlo Pascucci. La sua ultima esperienza da allenatore risale all’ottobre 2025, una brevissima parentesi – per soli dieci giorni ed una sola gara – alla Polisportiva Gaeta 1931 in Eccellenza Laziale. Però ha una gran voglia di tornare ad allenare.

Occhio anche all’aretino classe ’55 Mario Palazzi. Una lunga carriera da vice di Serse Cosmi, poi le esperienze da tecnico in solitaria: l’ultima al Sansepolcro in Serie D nella stagione 2025/2026. Tredici partite da gennaio a giugno, una media di poco più di 0,50 punti a partita e la retrocessione in Eccellenza.

Nell’ultima stagione dieci partite in D alla guida del Valmontone e adesso è pronto a tornare in panchina. Sandro Pochesci – che forse molti ricorderanno per il suo celebre sfogo sui problemi del calcio italiano, durante una conferenza stampa nel 2017 quando allenava la Ternana in B – potrebbe essere il candidato giusto per sostituire Bernardini, avendo alle spalle una lunga esperienza tra serie cadetta e serie C.