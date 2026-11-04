La Lucchese passa il turno in Coppa, Vespier: “Abbiamo preso troppi gol. Mi altero solo a pensarci”

“Siamo andati avanti. Purtroppo Bernardini ci ha provato ma non ci è riuscito. I risultati – prosegue – purtroppo non sono stati quelli sperati. Di certo non è stato solo colpa sua. Fino ad ora abbiamo preso troppi gol. Mi altero solo a pensarci. Potevamo fare di più in certe situazioni, continuiamo a lavorare per migliorare”.