La Lucchese passa il turno in Coppa, Vespier: “Abbiamo preso troppi gol. Mi altero solo a pensarci”
Il portiere rossonero: “Dopo Seravezza ho alzato la testa ed ho continuato a lavorare, anche grazie ai miei compagni che mi sono stati vicino”
“Dopo aver subito gol, speravo di andare ai rigori ed essere decisivo”. Lo dichiara Gioele Vespier, portiere della Lucchese Calcio, dopo la vittoria ai rigori contro il Sestri Levante.
L’alternanza con Guacci. “Sono state scelte tecniche, vuol dire che c’è da lavorare di più”.
“Siamo andati avanti. Purtroppo Bernardini ci ha provato ma non ci è riuscito. I risultati – prosegue – purtroppo non sono stati quelli sperati. Di certo non è stato solo colpa sua. Fino ad ora abbiamo preso troppi gol. Mi altero solo a pensarci. Potevamo fare di più in certe situazioni, continuiamo a lavorare per migliorare”.
Io pararigori? “Per ora mi sta andando bene”.
Dopo Seravezza. “L’importante è tirare su la testa. Ringrazio i miei compagni che mi sono stati vicino. Gli errori capitano, ma l’importante è superarli e andare avanti”, conclude Vespier.