Un super Vespier para due rigori e porta la Lucchese agli ottavi di Coppa: battuto il Sestri Levante

Lucchese Calcio-Sestri Levante 5-4 dcr.

LUCCHESE CALCIO: Vespier; Massari (26′ Esposito), Biasiol, Santeramo, Zitelli (39’st Labriola); Mele, Baldari (12’st Amadio), Picchi; Lombardi (8’st Lorusso), Dionisi, Boiano (22’st Olivieri). A disp.: Guacci, Benvenuti, Sirbu, Labriola, Pogliano. All.: Cerquetani

SESTRI LEVANTE: Sousa; Pani, Bruzzo (1’st Piazza), Pastore; Lamberi (39’st Al Kharusi), Lettieri (13’st Anzalone), Grazia (1’st Romanengo), Antunes, Pallavicini; Jebbar (13’st Traversa), Bartoli. A disp.: Bergamino, Stefanelli, Gheza, Podestà. All.: Pastorino

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme (Ricci di Perugia e Nardoni di Gubbio)

MARCATORI: Dionisi 45’st (L); Jebbar 45’pt (S). Rigori segnati Labriola, Santeramo, Lorusso, Dionisi (L); Pallavicini, Antunes, Piazza (S) – Rigori sbagliati Amadio (L); Romanengo, Bartoli (S)

NOTE: Ammoniti Mele 4’pt (L); Bartoli 39’pt, Pastorino 30’st (S). Recupero 5’st

Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari – vantaggio ligure allo scadere del primo tempo con Jebbar e pareggio nel finale di Dionisi – la Lucchese vola agli ottavi di Coppa Italia Serie D vincendo ai tiri di rigore. Affronterà il Piacenza Calcio, che ha battuto 2 a 0 il Sasso Marconi. La gara si terrà il 18 novembre e il campo sarà stabilito tramite sorteggio.

Al Porta Elisa è tornato il Sestri Levante, dopo i dolci ricordi del 17 maggio 2025, quando quasi al tramonto del match, il gambiano Badje – oggi all’Ostiamare – mise a segno il definitivo 1 a 0 e fece esplodere di gioia i tifosi rossoneri, che sognavano concretamente la salvezza in C. Ma quella travagliata e tortuosa stagione, poi, ha portato – purtroppo o per fortuna – ad oggi, a questa sfida valida per la Coppa Italia Serie D.

Rispetto alla rovinosa gara di Terranuova Bracciolini, in panchina per la Pantera – almeno per oggi – c’è il vice del dimissionario Bernardini, Andrea Cerquetani. Per il suo undici di titolare ne ha cambiati sette rispetto all’ultimo match di campionato disputato nell’aretino: torna Vespier in porta, al posto di Guacci. In difesa si rivedono Santeramo, al centro, e Zitelli, a sinistra, a scapito di Pogliano ed Esposito. Per la prima volta dal primo minuto Massari a destra al posto di Olivieri. Conclude la retroguardia, Biasiol, al fianco del capitano. A centrocampo torna Picchi – preferito a Labriola – con Mele e Baldari. Davanti, insieme a Dionisi, spazio a Lombardi e Boiano, al posto di Sirbu e Lorusso. Ancora assenti per infortunio Xeka, Cadili, Berardi, Ferrante, Kernezo e Gioè.

Un inizio equilibrato e a ritmi molto bassi. Il Sestri Levante gira palla, ma lentamente e senza mai riuscire ad essere pericoloso. La Lucchese, dopo aver recuperato palla, prova ad andare in verticale in avanti. Tra gli attaccanti il più vivace è Boiano, che, però, è inconcludente. Il tutto davanti ad uno stadio quasi privo di spettatori, il brutto momento della Pantera e l’orario pomeridiano di un mercoledì feriale di certo non hanno aiutato. Ogni tanto qualche timido coro dai pochi della curva ovest, ma si sentono solo i circa trenta tifosi ospiti, entrati carichissimi a gara iniziata.

Passato il primo quarto d’ora, prova ad alzare i ritmi la formazione di Cerquetani. Arriva più facilmente in zona offensiva e crea due occasioni con Lombardi. Prima un tiro da fuori area, che, però, finisce alto e poi la rete annullata: Boiano imbuca per Zitelli, che serve Lombardi al centro. Il 7 aveva gonfiato la rete, ma nell’inserimento il terzino sinistro era in fuorigioco.

Da lì i rossoneri diventano padroni della palla, ma senza riuscire ad essere pericolosi. Solo un tiro di Picchi, ma finisce a lato. In realtà, non subiscono nemmeno alcun contrattacco avversario fino al 45’ minuto, quando il Sestri Levante riparte e segna lo 0-1 con Jebbar. Biasiol e Santeramo scappano all’indietro, nessuno dei due esce forte a chiudere e gli concedono il tiro. Vespier non può nulla.

Il primo tempo finisce 0-1 ma comunque è un po’ la fotografia del momento delle due squadre: la situazione della Lucchese è nota, invece il Sestri Levante ha cambiato allenatore il primo ottobre, ma non è mai riuscito a svoltare. I liguri sono terzultimi in classifica in campionato a dieci punti (due vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte). Inoltre, l’ultima loro vittoria risale al 4 ottobre scorso ed hanno il secondo peggior attacco del girone A di Serie D (sette gol all’attivo).

La Lucchese parte subito forte nella ripresa e va vicina al pareggio in due occasioni, entrambi da calcio d’angolo. Dionisi s’incarica della battuta e crossa verso il centro dell’area, Biasiol colpisce di destro verso la porta ma la sfera viene deviata sul fondo. Altro corner battuto dal bomber rossonero, questa volta verso il secondo palo. Di testa Santeramo trova lo specchio, ma Sousa si distende e para. La sfera viene ribattuta sui piedi di Picchi che, però, non riesce ad insaccarla.

Sembrava che i padroni di casa stessero ingranando ed invece si sono fermati. Tanti duelli a metà campo ed il gioco è diventato molto spezzettato.

La Lucchese prova a prendere in mano le redini del gioco nell’ultimo quarto d’ora, contro un Sestri Levante che pensa solo a difendersi. Alla fine il solito Dionisi ci mette lo zampino e segna la rete del pareggio: incursione in area di Lorusso che serve il bomber al centro e batte Sousa. Un gol che vale i tiri di rigore.

Ai rigori inizia male la Lucchese con il primo sbagliato da Amadio. Poi per i rossoneri vanno a segno Labriola, Santeramo, Lorusso e Dionisi. Decisive le parate di Vespier su Romanengo e all’ultimo tiro su Bartoli.

I rossoneri affronteranno il Piacenza Calcio agli ottavi. La gara si terrà il 18 novembre, ancora da decidere il campo, che domani (5 novembre) sarà sorteggiato.