La Lucchese affida la panchina a Morgia: “So come si fa calcio. Voglio riportare la Lucchese in alto”

Il presidente Brunori: “Questa è una scelta legata ad un aspetto emotivo. Da quando sono alla Lucchese questo è il ‘sì’ più bello che ho ricevuto”

Da responsabile del settore giovanile alla panchina della prima squadra: il presidente Matteo Brunori ha scelto Massimo Morgia per sostituire il dimissionario Marco Bernardini.

“Tante volte il ruolo del presidente è un po’ ingrato, quando c’è qualcosa da sistemare c’è il presidente. Ma oggi – dice il presidente Brunori – è un giorno molto felice per me. Quando sono venuto a Lucca, Massimo è una delle persone con le quali mi sono rapportate per prima. Oggi è quel giorno nel quale ci si rimangia un po’ quel che si dice per amore. La scelta di Morgia penso sia più d’amore che calcistica. Ringrazio i direttori che hanno fatto un lavoro importante. Questa è una scelta legata ad un aspetto emotivo. Da quando sono alla Lucchese questo è il sì più bello che ho ricevuto. Sono talmente felice di questa scelta, che possono dirmi tutto. Ho la responsabilità di agire in coerenza con me stesso. Altre scelte sarebbero state più facili. Se sarà una scelta fatta in economia, vedremo più avanti. Siamo tutti sottoposti all’esame del tempo e il tempo darà le risposte“.

“Non torno in panchina quattro anni dopo. Non ho mai smesso di allenare. Grazie a Brunori è nato il progetto del settore giovanile e sono andato in campo anche due volte al giorno con giovanissimi e juniores. Ho rifiutato questa panchina tantissime volte – ricorda Morgia – per paura di sciupare ciò che di bello questa città mi ha sempre regalato. Ma oggi ho accettato. Molte volte avevo paura di essere utilizzato come bandierina, come a volte è successo. Ma in un anno e mezzo di conoscenza l’unica persona che mi ha coinvolto sempre e comunque è stato Brunori“.

Morgia torna ufficialmente ad allenare dopo l’ultima parentesi al Trapani in serie D, girone I: era la stagione 2021/2022 ed è subentrato il 25 novembre a Leo Criaco. La sua avventura sulla panchina sicula finisce dopo venti partite, il 15 aprile.

“Quando ho letto delle dimissioni di Bernardini – ripercorre Morgia – l’ho chiamato. Dopo stavo per scrivere un messaggio al presidente in cui dicevo di sentirmi responsabile, perché ero stato coinvolto nella scelta dell’allenatore e dei giocatori. Nel mentre il presidente mi ha chiamato e mi ha detto so già cosa mi rispondi, ma te la prenderesti la responsabilità di guidare tu la squadra? E gli ho risposto È una cosa che mi porta a riflettere molto per non compromettere il rapporto con la città e con te, mi devi dare una notte di tempo, mi devo consultare con mia moglie e mia figlia. Devo ringraziarle, perché loro mi hanno spinto di accettare: loro sono due lucchesi vere, mia moglie è sempre stata a Lucca e mia figlia è nata qui. Durante la notte ho dormito poco, ho fumato tanto e la mattina dopo, martedì, ho accettato“.

L’amore dei tifosi lucchesi per Morgia nasce da lontano: quando il difensore nato a Roma è arrivato in rossonero da calciatore nella stagione 1976/1977 e ci è rimasto fino al termine dell’annata ’79/’80. Un amore ricambiato da Massimo che da quel momento si è stabilito nella città della Pantera.

“Avevamo un’interlocuzione aperta con più di due allenatori e meno di cinque (ride, ndr.). Abbiamo parlato solo con uno o due allenatori di quelli usciti. Quando hai più scelta – sottolinea Brunori – puoi scegliere il meglio e abbiamo scelto il meglio. Settimana prossima presenteremo il nuovo staff, ci sarà un reintegro. La Lega ci ha dato il via libera per tesserare il nuovo direttore Solaroli, quindi nei prossimi giorni sarà presentato“.

Già prima delle dimissioni di Bernardini avevate cercato altri allenatori? “Ringrazio Marco, penso sia un ottimo tecnico. Caratterialmente, probabilmente, non era pronto ma tecnicamente è molto, molto valido. Noi siamo sempre attenti a quello che succede, quindi c’è sempre qualcosa che valutiamo e cerchiamo“, aggiunge il presidente.

“Nel mio staff servono personalità di un certo tipo. Un membro già ce l’ho. Per altri arriveranno. Domenica sicuramente avrò al fianco due/tre persone che stimo e delle quali mi posso fidare. Non abbandonerò il settore giovanile. Tempesti diventerà il capo di tutti gli allenatori che sono nel settore giovanile. Io comunque sarò sempre presente, con la testa e con il cuore”.

“Amo un calcio propositivo, offensivo. Non parlo mai di moduli, di braccetti e non me ne fotte una beata sega di tutte le definizioni del calcio moderno. Mi interessa dell’identità e dello spirito giusto. Dobbiamo levarci tante cose dalla testa. Ogni giorno si determina sul campo di allenamento cosa vogliamo fare. Il calcio non è programmabile – prosegue Morgia – dobbiamo vedere giorno per giorno. Non conta la maglia, ma chi la indossa e quello che abbiamo dentro la maglia. Molte volte ho avuto l’attacco migliore e la difesa migliore, non sono cose che vanno in due direzioni opposte”.

“Dobbiamo trovare l’equilibrio. Dobbiamo lottare tutti insieme per lo stesso obiettivo. Soprattutto, dobbiamo metterci nella testa che questa squadra – di cui conosco solo quattro calciatori Santeramo, Picchi, Xeka e Dionisi, che ho allenato due anni a Livorno – come dicono tutti è tra le più forti del girone. Quindi devo riportare la Lucchese tra le favorite. I giocatori – evidenzia Morgia – sono venuti per lottare per le prime posizioni, non per un campionato tranquillo o per vedere i Comics. So come si fa calcio. Tutti i progetti sono legati al risultato. Sono qui perché credo fortemente perché credo che dobbiamo fare le cose fatte bene, chi mi vuole seguire bene. Ho un unico rimorso, nella stagione ’78/’79 con la Lucchese sono retrocesso”.

“Vivo vicino porta Santa Maria. Continuerò a girare per la città con il mio cagnolino. Sono sempre da solo, sono un orso. Parlo solo di calcio, con chi ama il calcio e con chi sa di calcio. Rimarrò me stesso“, conclude Morgia.