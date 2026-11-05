L’assessore Barsanti a Morgia: “In bocca al lupo mister. Amore e coraggio, questo è Massimo”

“Non voglio soltanto fare un grosso in bocca al lupo a Massimo Morgia. Voglio proprio ringraziarlo, perché quando c’è da fare una scelta, anche molto difficile, per la Lucchese, Massimo non si tira mai indietro. Nelle nostre tante chiacchierate fatte in questi anni ho percepito e compreso l’amore incondizionato che egli prova per i colori rossoneri, tanto da affermare costantemente come non avrebbe mai allenato la Lucchese, per non compromettere il suo rapporto con la città”. Lo ha affermato l’assessore allo sport, Fabio Barsanti, dopo che la Lucchese Calcio ha annunciato Massimo Morgia come nuovo allenatore della prima squadra.