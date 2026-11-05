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Lucchese, gli ottavi di Coppa Italia si giocheranno al ‘Garilli’ di Piacenza

5 novembre 2026 | 15:44
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di Redazione

Redazione

Lucchese, gli ottavi di Coppa Italia si giocheranno al &#8216;Garilli&#8217; di Piacenza

Appuntamento fissato per mercoledì (18 novembre), alle 14,30, sul campo della formazione emiliana

Il campo è stato sorteggiato: la Lucchese Calcio giocherà in trasferta la gara secca valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie D. I rossoneri affronteranno il Piacenza Calcio allo stadio Leonardo Garilli. La gara si terrà mercoledì (18 novembre), alle 14,30.

La Pantera è arrivata a questo turno del torneo grazie alla vittoria ai rigori contro il Sestri Levante al Porta Elisa, mentre gli emiliani hanno battuto 2-0 il Sasso Marconi.