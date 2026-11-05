Lucchese, gli ottavi di Coppa Italia si giocheranno al ‘Garilli’ di Piacenza
5 novembre 2026 | 15:44
Appuntamento fissato per mercoledì (18 novembre), alle 14,30, sul campo della formazione emiliana
Il campo è stato sorteggiato: la Lucchese Calcio giocherà in trasferta la gara secca valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie D. I rossoneri affronteranno il Piacenza Calcio allo stadio Leonardo Garilli. La gara si terrà mercoledì (18 novembre), alle 14,30.
La Pantera è arrivata a questo turno del torneo grazie alla vittoria ai rigori contro il Sestri Levante al Porta Elisa, mentre gli emiliani hanno battuto 2-0 il Sasso Marconi.