Lucchese-San Donato Tavernelle, biglietti in vendita

I biglietti sono acquistabili fisicamente da Lucca carta (Porcari) e al Lucchese point dello stadio (venerdì dalle 15,30 alle 19,30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 e domenica dalle 10 fino ad inizio partita). Invece, online sono disponibili sul sito web www.go2.it.

Il prezzo dei tagliandi per la tribuna laterale è 30 euro per l’intero, 24 euro per il ridotto 15–25 anni e over 70 e 16 euro per il ridotto donne e 8–14 anni. Per la gradinata 18 euro l’intero, 12 euro per il ridotto 15–25 anni e over 70 e 8 euro per il ridotto donne e 8–14 anni. Per la curva ovest sono 12 euro per l’intero, 8 euro per il ridotto 15–25 anni e over 70 e 7 euro per il ridotto donne e 8–14 anni.