Massimo Morgia è il nuovo allenatore della Lucchese Calcio. Per la panchina rossonera è stata preferita la pista interna, scegliendo il responsabile del settore giovanile. Oggi (5 novembre), alle 12, la presentazione ufficiale del post Bernardini.

Una scelta personale e decisa del presidente Matteo Brunori, dopo che non è andato a buon fine l’affondo su Lamberto Zauli, la prima scelta.

Romano di nascita ma toscano d’adozione, Massimo Morgia ha costruito una lunghissima e sfaccettata traiettoria nel calcio italiano, distinguendosi prima come difensore di temperamento e poi come allenatore carismatico, cultore del gioco propositivo e profondo conoscitore delle categorie professionistiche e dilettantistiche.

Cresciuto calcisticamente a Roma, Morgia ha ricoperto il ruolo di difensore centrale e stopper. Nel corso degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta ha percorso una lunga gavetta tra serie C e serie D, indossando le maglie di Tevere Roma, Rovereto, Oltrisarco, Nocerina, Lucchese, Montecatini e Pietrasanta. In particolare, il legame con la Lucchese si è rivelato indissolubile, diventando una vera e propria bandiera rossonera e consolidando proprio a Lucca le radici della propria vita personale e professionale.

Appesi gli scarpini al chiodo nel 1984, Morgia ha intrapreso subito la carriera in panchina. I primi passi lo hanno visto attivo nei settori giovanili, tra cui spicca l’esperienza al Pisa, e nei dilettanti toscani con Sarzanese, Poggibonsi e Viareggio. La consacrazione tra i professionisti è arrivata a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, periodo in cui ha guidato piazze di grande tradizione nel Centro e Sud Italia. In Sicilia ha lasciato un segno profondo prima a Marsala e poi sulla panchina del Palermo tra il 1998 e il 2000 in serie C1, sfiorando la promozione in serie B e facendosi apprezzare per identità di gioco e carisma. In seguito è diventato un punto di riferimento in serie C per piazze calde e ambiziose come Savoia, Catanzaro, Foggia e Juve Stabia.

Nel decennio successivo si è attestato come uno dei tecnici più vincenti e stimati della serie D, specializzandosi nel riportare in alto club storici caduti tra i dilettanti. Ha trascinato la Pistoiese alla vittoria del campionato di serie D nella stagione 2013-2014, conquistando la promozione diretta nei professionisti. Subito dopo il trionfo arancione, si è ripetuto alla guida della Robur Siena, vincendo il campionato di serie D e aggiudicandosi anche lo scudetto di categoria. Negli anni seguenti ha firmato per altre piazze blasonate del massimo torneo dilettantistico come L’Aquila, Nocerina, Mantova, Chieri, Vigor Lamezia e Trapani.