Lucchese, Kernezo si è operato. Verso il rientro Ferrante e Gioè

L’infermeria della Lucchese restituisce segnali di cauto ottimismo , che fanno seguito alla novità per la guida dela panchina rossonera, passata da due giorni a Massimo Morgia, bandiera rossonera e già responsabile del settore giovanile.

Gabriele Kernezo si è sottoposto a un intervento chirurgico e ha iniziato l’iter di recupero, mentre lo staff medico monitora settimana per settimana l’evoluzione dei problemi muscolari di Ferrante e Gioè, entrambi ormai prossimi al rientro in campo.