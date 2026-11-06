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Lucchese, Kernezo si è operato. Verso il rientro Ferrante e Gioè

6 novembre 2026 | 22:31
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di Redazione

Redazione

Lucchese, Kernezo si è operato. Verso il rientro Ferrante e Gioè

Primi due allenamenti sotto la guida di mister Massimo Morgia, nuovo tecnico: nel mirino c’è il San Donato Tavarnelle

L’infermeria della Lucchese restituisce segnali di cauto ottimismo, che fanno seguito alla novità per la guida dela panchina rossonera, passata da due giorni a Massimo Morgia, bandiera rossonera e già responsabile del settore giovanile.

Gabriele Kernezo si è sottoposto a un intervento chirurgico e ha iniziato l’iter di recupero, mentre lo staff medico monitora settimana per settimana l’evoluzione dei problemi muscolari di Ferrante e Gioè, entrambi ormai prossimi al rientro in campo.

Nel frattempo Massimo Morgia, subentrato a Marco Bernardini per dare nuovo slancio al cammino dei rossoneri, ha diretto i primi allenamenti e domani (7 novembre) terrà la consueta conferenza stampa pre-partita. Nel mirino, per la sfida al Porta Elisa, il San Donato Tavarnelle. 