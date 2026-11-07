Morgia, il San Donato Tavarnelle nel mirino: “Il mio compito è riportare la città a seguire il calcio”

Lucchese, Morgia mette nel mirino il San Donato Tavarnelle. Sarà il suo esordio sulla panchina rossonera dopo il ribaltone in settimane che ha portato alla risoluzione consensuale con Marco Bernardini dopo il ko con il Terranuova Traiana.

“Ho un’ idea di formazione – dice Morgia in presentazione del match -. Sono nato con le tre punte e le tre punte ci saranno sempre, questo assetto non cambierà mai. L’ho evoluto, adattato alle piazze e continuerò così. Sul portiere io ne ho due, abbiamo un preparatore che ha lavorato per mesi insieme a loro. Ora mi affido a lui nella scelta perché sono due giorni che alleno e poi deciderò. Con i giovani in porta e non con tre quote ma con quattro, ho avuto la fortuna di vincere due campionati e uno scudetto. Abbiamo trovato due portieri giovani e me li tengo stretti. Sono soddisfatto dei giocatori che ho”.

Poi sull’avversario: “È una squadra che ha fatto abbastanza bene. Non sono scaramantico ma nella prima partita a Siena di Coppa Italia vinsi proprio contro il San Donato Tavarnelle e speriamo che questo sia di buon auspicio. L’augurio è anche di vedere il Porta Elisa pieno perché la squadra è della città intera e il mio compito è riportare la città a seguire il calcio”.