Morgia, il San Donato Tavarnelle nel mirino: “Il mio compito è riportare la città a seguire il calcio”
Il nuovo tecnico verso l’esordio: avanti con tre punte e portieri in quota. Sull’avversario: “L’ho battuto al mio esordio con il Siena…”
Lucchese, Morgia mette nel mirino il San Donato Tavarnelle. Sarà il suo esordio sulla panchina rossonera dopo il ribaltone in settimane che ha portato alla risoluzione consensuale con Marco Bernardini dopo il ko con il Terranuova Traiana.
“Ho un’ idea di formazione – dice Morgia in presentazione del match -. Sono nato con le tre punte e le tre punte ci saranno sempre, questo assetto non cambierà mai. L’ho evoluto, adattato alle piazze e continuerò così. Sul portiere io ne ho due, abbiamo un preparatore che ha lavorato per mesi insieme a loro. Ora mi affido a lui nella scelta perché sono due giorni che alleno e poi deciderò. Con i giovani in porta e non con tre quote ma con quattro, ho avuto la fortuna di vincere due campionati e uno scudetto. Abbiamo trovato due portieri giovani e me li tengo stretti. Sono soddisfatto dei giocatori che ho”.
Poi sull’avversario: “È una squadra che ha fatto abbastanza bene. Non sono scaramantico ma nella prima partita a Siena di Coppa Italia vinsi proprio contro il San Donato Tavarnelle e speriamo che questo sia di buon auspicio. L’augurio è anche di vedere il Porta Elisa pieno perché la squadra è della città intera e il mio compito è riportare la città a seguire il calcio”.
Qualche accenno sull’incontro con la squadra: “Mi sono trovato benissimo, il gruppo l’ho sempre visto giocare e li conosco benissimo. È un gruppo di giocatori validi che hanno bisogno di trovare un po’ di serenità e tranquillità. Spero di avergliela trasmessa, perché è un gruppo importante che ho l’onore e il piacere di allenare, e siccome portano la maglia addosso della mia città e della squadra di cui sono tifoso, oltre che allenatore, spero che arrivino presto quei risultati che tutti vogliamo. Da un punto di vista della serenità, come tutte le squadre che vengono da un momento non felice e come in tutti gli ambienti che mi sono capitati girando per l’Italia, li ho passati anch’io sulle mie pelle, quando i momenti non erano dei più rosei è normale, che all’interno ci siano giocatori, non dico sul depresso, ma sul demoralizzato, senza altro, sì”.