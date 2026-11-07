San Donato Tavarnelle, tutto sull’avversaria. In panchina c’è Bagatti, battuto al fotofinish ai tempi della Correggese

Lucchese e San Donato Tavarnelle, avversaria di domani dei rossoneri, sono separate in classifica da una sola lunghezza, i chiantigiani hanno ottenuto 14 punti, uno in meno rispetto alla squadra alla quale domenica (8 novembre) alle 14,30 rendono visita. Il bilancio complessivo dei gialloblu è di 4 vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. Sono 11 i gol realizzati, 10 in meno della Pantera e 12 quelli subiti, 7 in meno dei rossoneri. Le due formazioni hanno un andata mento simile in casa la Lucchese ha raccolto 11 punti contro i 10 dei rivali, fuori casa le due squadre hanno il quarto peggior rendimento esterno avendo ottenuto solamente 4 punti

Cammino

L’avvio era stato promettente con i successi nelle prime due di campionato in casa con il Seravezza Pozzi e quello a Sasso Marconi all’esordio in trasferta ai quali faceva seguito il pareggio interno con il Terranuova. Poi sono arrivate due brusche frenate subendo sempre due reti in casa dal Follonica Gavorrano per 2-0 e a Civita Castellana per 2-1. Il pareggio interno con il Mezzolara fermava la striscia di due sconfitte consecutive e da qui si alternavano una sconfitta esterna subendo sempre 2 gol, a Prato e in casa dello Scandicci con un affermazione casalinga sempre per 1-0 ai danni di Tau Calcio Altopascio e Aquila Montevarchi realizzando il gol partita nel secondo tempo

Storia

Il San Donato Tavarnelle è nato dalla fusione tra il San Donato e la Libertas Tavarnelle nel 2006. Si è affacciato per la prima volta alla serie D dal campionato 2014-15. È un assiduo frequentatore di questo campionato visto che nelle ultime 11 stagioni, ha partecipato a 10 campionati. Il punto più alto è stato raggiunto nella stagione 2021-22 con la promozione in serie C con Paolo Indiani al timone.

Bilancio in trasferta

Sono soltanto 4 i punti racimolati fuori casa frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, tutte consecutive prendendo due gol. Per 2-1 ha perso al Madami con la Flaminia, poi al Lungobisenzio è uscita sconfitta per 2-0 ed è stata battuta per 2-1 dallo Scandicci. L’ultimo risultato utile lontano dal Pianigiani è stato centrato il 16 settembre 2026 nel pareggio per 1-1 nel turno infrasettimanale colto al Matteini di Terranuova Bracciolini grazie al pareggio di Belloni arrivato in prossimità del novantesimo. Non vince fuori casa dal 13 settembre 2026 al debutto in trasferta quando si impose al Giacomo Carbonchi di Sasso Marconi per 3-1, nell’unica gara in cui era arrivato in vantaggio all’intervallo. Nelle partite con Terranuova Traiana, Flaminia e Prato è arrivata in svantaggio alla pausa, riuscendo solo nel Valdarno a evitare la sconfitta. L’unica sconfitta arrivata nella seconda parte è quella con lo Scandicci per 2-1. Pur raccogliendo meno in quantità di punti, 10 contro 4, fuori casa ha segnato 6 gol uno in più rispetto alle gare interne, 2 nel primo tempo portandosi in vantaggio per prima e 4 nel secondo. Sono 8 le reti incassate equamente distribuite nelle due frazioni. Non ha mai mantenuto la porta inviolata

Cifre

Sono 11 le reti realizzate con 8 interpreti differenti. I migliori marcatori sono Gistri, Ciravegna e Catanese con 2 gol seguiti a quota 1 da Morelli, Riccobono, Muteba, Belloni e Lomangino. L’unico rigore avuto a favore le ha permesso nel turno scorso di superrare l’Aquila Montevarchi per 1-0 grazie alla trasformazione di Ciravegna, l’unica massima punizione a sfavore è arrivata all’esordio in campionato da Bedini del Seravezza Pozzi al Pianigiani. 3 i cartellini rossi mostrati ai giallo-blu con Gistri, Posniak e Morelli i quali hanno preso anzitempo la via degli spogliatoi.

Volti nuovi

Sono 15 i nuovi arrivati alla corte di Massimo Bagatti. In porta dalle giovanili del Prato è arrivato Kurtulaj. In difesa Boirri e Nobile dal Poggibonsi insieme al centrocampista Ciacci. Sempre nel reparto difensivo con la formula del passaggio temporaneo dalla Primavera del Perugia arriva Belloni, dalla Primavera della Virtus Entella è stato preso Giovannetti e dalla Primavera del Gubbio è stato acquisito Barizza. A centrocampo da svincolato arriva l’ex Grosseto Sacchini, sempre dal club maremmano arrivano Riccobono e l’attaccante Regoli. A centrocampo Muteba nella passata stagione militava nel San Marino e Pertica giocava nel Fiorenzuola. In avanti dalla Folgore Caratese in prestito arriva Ciravegna, Neri arriva dal Camaiore dopo aver indossato fino a dicembre 2025 la casacca della Lavagnese, dal Darfo Boario giunge Posniak

Stranieri

Sono tre gli stranieri nella formazione chiantigiana, l’estremo difensore Kurtulaj di origini albanesi, l’attaccante Lomangino di nazionalità canadese e il compagno di reparto Posniak italo-sudafricano

Ex

Sono 4 gli ex rossoneri nelle fila del San Donato. Il portiere Savi Kurtulaj fino all’1 luglio 2025 al settore giovanile della Lucchese, il difensore Elia Giovannetti passato dalla Primavera della Lucchese al Pisa a agosto 2024, il centrocampista Giovanni Catanese in rossonero nell’ultima stagione giocata in serie C dalla Pantera con 29 presenze, il compagno di reparto Gianni Riccobono nella stagione 2013-14 in serie D con 8 presenze con il gol partita a Cesena del 12 gennaio 2014 realizzato al novantaduesimo contro il Romagna Centro.

Allenatore

Massimo Bagatti è alla guida dei giall-blu dal 18 marzo quando è subentrato a Vitaliano Bonuccelli. Il tecnico di Fiumalbo inizia la carriera da allenatore alla guida della Pavullese in serie D nella stagione 2012-13, nel biennio successivo è alla guida della Correggese, nel 2015 subentra alla guida del Delta Porto Tolle, torna nella stagione 2016-17 alla Correggese. Dopo la parentesi l’anno successivo al Parma U17, si siede sulla panchina del Campobasso subentrando a novembre 2018 . Si trasferisce nel biennio successivo al Legnago Salus, nella stagione 2020 il campionato viene interrotto per la pandemia, il Legnago si trova al secondo posto in classifica alle spalle del Campodarsego e viene ripescato in serie C. La stagione 2021-22 è al timone del Carpi dove viene sollevato dall’incarico il 26 ottobre 2021 e viene richiamato il 7 febbraio 2022. Nelle ultime tre stagione da subentrato si siede sulla panchina della Luparense, emigra al Legnano e viene chiamato al capezzale del San Donato. Da tecnico ha debuttato al Porta Elisa da avversario in serie D il 28 marzo 2013 perdendo per 3-0 con la Virtus Pavullese con reti rossonere firmate da Brega, Canalini nel primo tempo e Carli a due dal termine, dopo che nella gara d’andata giocata a Pavullo nel Frignano aveva perso per 4-0. L’anno successivo ha conteso ai rossoneri la vittoria del campionato di serie D con la Correggese con il finale da cardiopalma vissuto a Correggio con la Lucchese di Pagliuca che sul fino di lana grazie al gol del 2-1 di Pecchioli negli ultimi istanti di recupero strappava vittoria e promozione tra i professionisti. Al Porta Elisa nella gara d’andata la Correggese aveva vinto per 1-0 grazie ad una rete di Luppi era il 22 dicembre 2013. L’unico incrocio in serie C è avvenuto il 22 marzo 2025 con il Legnago Salus nella gara giocata in Veneto e pareggiata per 1-1

Precedenti

Sono due i precedenti e riguardano il campionato di serie C 2022-23. Nella gara d’andata giocata a Montevarchi, il Pianigiani non aveva i requisiti per disputare gare di serie C, la Lucchese il 2 ottobre 2022 si imponeva per 2-0 con i sigilli di Semprini e Bianchimano nel primo tempo. Nella gara di ritorno a Lucca il 31 gennaio 2023 la gara si chiuse a reti inviolate.

Arbitro

La direzione del confronto è stata affidata al signor Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo con la collaborazione dei signori Simone Nicola Marotta di Orvieto e Milton Valla di Pesaro. Non ci sono precedenti con le formazioni, ha esordito in campionato e il 6 settembre 2026 la gara Prato-Nuova Ternana

Rosa

Portieri: 1 Neri Christian, 22 Kurtulaj Savi ex settore giovanile Prato

Difensori: 4 Moreolli Matteo, 33 Borri Federico ex Poggibonsi, Cellai Lorenzo, 27 Belloni Nicholas in prestito dal Perugia Primavera, 45 Nobile Riccardo ex Poggibonsi, 6 Giovannetti Elia ex Virtus Entella Primavera, 3 Barizza Mattia fino a settembre 2026 al Gubbio Primavera

Centrocampisti: 16 Gistri Pietro, 24 Pecchia Lorenzo, 25 Sacchini Samuele svincolato lo scorso anno al Grosseto, 8 Torrini Leonardo, 13 Catanese Giovanni, 17 Ciacci Niccolò ex Poggibonsi, 23 Muteba Vincenzo ex San Marino, 77 Pertica Gianvito ex Fiorenzuola, 30 Calonaci Lapo, 5 Riccobono Gianni ex Grosseto