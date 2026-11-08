Buona la prima per Morgia, la Lucchese ritrova la vittoria: battuto il San Donato Tavernelle

Lucchese Calcio-San Donato Tavernelle 1-0

LUCCHESE CALCIO: Guacci; Olivieri, Biasiol, Santeramo, Zitelli; Baldari (38’st Pogliano), Mele, Labriola (30’st Picchi); Lombardi (17’st Amadio), Lorusso, Sirbu (44’st Boiano). A disp.: Vespier, Benvenuti, Massari, Suriano, Esposito. All.: Morgia

SAN DONATO TAVERNELLE: Neri; Pertica, Morelli, Belloni (45’pt Giovannetti), Muteba; Ciacci (21’st Sardilli), Gistri (17’st Lomangino), Catanese; Riccobono (26’st Sacchini); Nieri (11’st Ciravegna), Regoli. A disp.: Kurtulaj, Barizza, Calonaci, Posniak. All.: Bagatti

ARBITRO: Rashed di Imola (Marotta di Orvieto e Valla di Pesaro)

MARCATORI: Lorusso 44’pt (L)

NOTE: Ammonito Santeramo 36’pt (L); Morelli 36’st (S). Recupero 1’pt, 4’st

Finisce 1-0 davanti ai 1926 spettatori del Porta Elisa. Lorusso regala la vittoria alla Lucchese, che avrebbe potuto avere un attivo ben più ampio. Buona la prima per Morgia.

Massimo Morgia esordisce sulla panchina della Lucchese, affiancato dal Nero, Stefano Fracassi, tornato in rossonero dopo aver fatto da vice – la scorsa stagione – a Sergio Pirozzi.

Il neo tecnico della Pantera va in continuità con le ultime scelte di Bernardini a Terranuova Bracciolini e ne cambia solo due. Guacci in porta; Olivieri, Biasiol, Santeramo e Zitelli, al posto di Esposito, in difesa. A metà campo spazio a Mele, Baldari e Labriola. Lorusso guida l’attacco, al posto dello squalificato Dionisi, ai suoi lati Sirbu e Lombardi. Ancora assenti per infortunio Xeka, Berardi, Cadili, Ferrante, Kernezo e Gioè.

Inizia subito forte la Lucchese, aggressiva e determinata. Dopo 30’’ secondi la prima occasione: Sirbu con un rasoterra sfiora il palo. I rossoneri continuano a tenere palla e a spingere soprattutto sul lato destro con Olivieri e Lorusso, che spesso si allarga. Dopo qualche minuto un’altra conclusione: ci prova Labriola da fuori area, ma Neri si distende e devia in angolo.

Fischio d’inizio accompagnato da un inedito da parte della curva ovest che ha intonato l’inno di Mameli. Morgia allenatore ma prima tifoso: entra in campo con una sciarpa rossonera.

Rispetto a quanto visto con Bernardini, a centrocampo Mele fa il regista e Baldari la mezzala destra. Labriola occupava una posizione ibrida, quasi da trequarti, mentre oggi occupa maggiormente lo spazio di centrosinistra. In attacco, invece, Sirbu fa l’esterno a sinistra e lascia il lato destro a Lombardi.

Il San Donato, dopo aver preso qualche colpo nei primi minuti, prende le contromisure e reagisce. Prova a far girare palla e a farsi vedere in fase offensiva. Fa soffrire un po’ la Lucchese, ma non riesce mai ad essere realmente pericoloso.

Dopo un inizio a duemila all’ora, è calato il ritmo. Davanti per la Lucchese si fa sentire l’assenza di Dionisi, Lorusso è un po’ fuori dalla partita, e Sirbu, che da sinistra non può accentrarsi ed andare sul piede forte, sembra un po’ limitato. Rispetto alle partite precedenti, la Pantera ha iniziato ad essere meno passiva in fase di non possesso e a difendere in avanti. Inoltre, le maglie sono più strette: i rossoneri sono più compatti.

Lorusso al tramonto del primo tempo entra in partita e lo fa in grande stile. Il gol del vantaggio della Lucchese porta la sua firma. L’11 viene lanciato in profondità contro due difensori avversari. La palla sembrava persa, ma la recupera e la insacca. Per lui è il quarto gol in campionato, il terzo in casa.

Finalmente un buon primo tempo della Pantera e non solo per il vantaggio. Non riesce ad essere dominante ma quando deve subire si difende bene. Certo Roma non è stata costruita in un giorno e nemmeno la Lucchese di Morgia lo sarà, però le prime sensazioni sono buone.

La Lucchese torna in campo decisa. Subito un’occasione con Sirbu, che però spara alto. Il San Donato non sta a guardare e subito dopo arriva alla conclusione, ma finisce fuori. I gialloblù tengono bene il campo, ma i rossoneri pressano e riaggrediscono bene. E proprio da un recupero palla in fase offensiva nasce una clamorosa occasione per Lombardi: il 7 viene servito al centro dell’area di rigore, solissimo calcia ma Neri para.

Con l’ingresso di Amadio al posto di Lombardi, cambia tatticamente la Lucchese. diventa un 4-4-2 con Amadio e Labriola esterni di centrocampo e Baldari e Mele centrali. Davanti Lorusso e Sirbu. Quest’ultimo ha libertà di svariare e quando si trova sul lato destro riesce ad accendersi.

La Pantera va vicinissima al 2-0. Sirbu guadagna un calcio d’angolo. Cross in area e colpo di testa di Santeramo: salvataggio miracoloso sulla linea di porta di Regoli.

I padroni di casa in questa seconda parte di gara devono pensare di più alla fase difensiva, ma si chiudono e coprono bene gli spazi. Gli avversari provano a creare potenziali occasioni da rete, ma non riescono mai ad arrivare dalle parti di Guacci.

Clamoroso. La palla non vuole entrare. Sinistro ad incrociare di Sirbu: traversa, palo, fuori. Ancora Lucchese vicino al gol, questa volta la conclusione parte dai piedi di Lorusso, ma Neri devia in angolo.

Entra Pogliano e Morgia ridisegna i suoi con un 5-3-2: Guacci; Olivieri, Pogliano, Biasiol, Santeramo, Zitelli; Amadio, Mele, Picchi; Sirbu, Lorusso.

La Lucchese vince e al fischio finale i calciatori in panchina si stringono in un sentito abbraccio con Morgia e Fracassi. La Pantera torna meritatamente alla vittoria, dopo quattro partite. Quarta sconfitta esterna consecutiva per il San Donato Tavernelle. La Pantera torna a non subire gol, l’ultima volta risale al 16 settembre, vittoria casalinga contro il Progresso. Trentesimo risultato utile al Porta Elisa per in rossoneri in campionato.