Dopo Lucchese-San Donato Tavarnelle, Bagatti: “Ci siamo fatti gol da soli”

“Abbiamo fatto un buon primo tempo. Poi se fai una cagata così, meriti di prendere gol. A metà tempo ho detto ai ragazzi di non sbilanciarci. La Lucchese forse è la squadra che ha più qualità nel campionato. Non deve più capitare di farci gol da soli “.

“Non sono soddisfatto assolutamente dei punti che abbiamo. Anche a Scandicci ci siamo fatti gol da soli. Facciamo cose senza senso. Il campionato è lungo, ma dobbiamo darci una svegliata”, conclude Bagatti.