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Dopo Lucchese-San Donato Tavarnelle, Bagatti: “Ci siamo fatti gol da soli”

8 novembre 2026 | 16:46
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di Redazione

Redazione

Dopo Lucchese-San Donato Tavarnelle, Bagatti: &#8220;Ci siamo fatti gol da soli&#8221;

Il tecnico dei gialloblù: “Anche a Scandicci ci siamo fatti gol da soli. Facciamo cose senza senso. Il campionato è lungo, ma dobbiamo darci una svegliata”

Massimo Bagatti, allenatore del San Donato Tavarnelle, commenta la sfida persa (1-0) in casa della Lucchese Calcio.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo. Poi se fai una cagata così, meriti di prendere gol. A metà tempo ho detto ai ragazzi di non sbilanciarci. La Lucchese forse è la squadra che ha più qualità nel campionato. Non deve più capitare di farci gol da soli“.

“Non sono soddisfatto assolutamente dei punti che abbiamo. Anche a Scandicci ci siamo fatti gol da soli. Facciamo cose senza senso. Il campionato è lungo, ma dobbiamo darci una svegliata”, conclude Bagatti.