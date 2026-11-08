Dopo Lucchese-San Donato Tavernelle, Bagatti: “Ci siamo fatti gol da soli”
8 novembre 2026 | 16:46
Il tecnico dei gialloblù: “Anche a Scandicci ci siamo fatti gol da soli. Facciamo cose senza senso. Il campionato è lungo, ma dobbiamo darci una svegliata”
Massimo Bagatti, allenatore del San Donato Tavernelle, commenta la sfida persa (1-0) in casa della Lucchese Calcio.
“Abbiamo fatto un buon primo tempo. Poi se fai una cagata così, meriti di prendere gol. A metà tempo ho detto ai ragazzi di non sbilanciarci. La Lucchese forse è la squadra che ha più qualità nel campionato. Non deve più capitare di farci gol da soli“.
“Non sono soddisfatto assolutamente dei punti che abbiamo. Anche a Scandicci ci siamo fatti gol da soli. Facciamo cose senza senso. Il campionato è lungo, ma dobbiamo darci una svegliata”, conclude Bagatti.