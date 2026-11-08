Giornata da dimenticare per le lucchesi di D: Ghiviborgo travolto nello scontro diretto per la salvezza
I biancorossi di Lelli sconfitti dal Progresso, netto ko anche del Seravezza con la capolista. Senza reti fra Tau Calcio e Terranuova
Giornata da dimenticare per le lucchesi di serie D.
Conquista un punto il in casa con il Terranuova Traiana, senza reti. Il Ghiviborgo perde lo scontro diretto sul campo del Progresso e sprofonda nel baratro, la capolista Prato fa un sol boccone del Seravezza e continua la marcia in solitaria in vetta.
Progresso – Ghiviborgo 3-1
PROGRESSO: Mascolo N., Balesini, Bortolotti, Saggia C., Dandini T., Minelli, Corzani, Matta, Mazzoni, Dandini A., Fino. A disp.: Romagnoli, Brighi, Soldà, Ben Driss, Finessi, Berti, Casadei, Mascolo L., Vassallo. All.: Venturelli
GHIVIBORGO: Viti, Piras, Schettini, Masini, Nottoli, Lelli, Ferrari, Fischer, D’Ancona, Leoncini, Cenerini. A disp.: Manzari, Brugugnone, El Hadoui, Hallidri, Grilli, Ricci, Lorenzi, Corsi, Cannarsa. All.: Lelli
ARBITRO: Frasca di Locri (D’Orto di Busto Arsizio e Molino di Brescia)
RETI: 29’pt aut. D’Ancona, 45’pt Matta, 10’st Mazzoni, 15’st rig. Brugugnone
NOTE: Saggia fallisce un calcio di rigore al 36’st
Seravezza – Prato 1-3
SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Paolieri, Atzeni, Compaore, Troiano, Rinaldini, Bedini, Biagioni, Privitera, Boccardi, Battistella. A disp.: Maselli, Lazzareschi, Bacciardi, Djibril, Vergassola, Falteri, Lepri, Tognoni, Mele. All.: Turi
PRATO: Ribero, Eleuteri, Fiorini, Polvani, Verde, Marzierli, Giacomelli, Lattarulo, Greselin, Bajic, Karim. A disp.: Furghieri, Zanon, Risaliti, Benedetti, Spinozzi, Caon, Sermenghi, Panizzi, Turturro. All.: Dal Canto
ARBITRO: Passarotti di Mantova (Santoriello di Nocera Inferiore e Pone di Nola)
RETI: 2’pt Verde, 44’pt autorete, 4’st Greselin, 48’st Compaorè
Tau Calcio – Terranuova Traiana 0-0
TAU ALTOPASCIO: Pentima, Casci, Bachini, Iezzi, Spatari, Del Gronchio, Meucci, Gorica, Benucci, Antoni, Occhipinti. A disp.: Tognetti, Satini, Busato, Lombardo, Mei, Battistoni, Barsotti, Marsili, Niccolai. All.: Maraia
TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Poggi, Cuomo, Cioce, Bruni, Vitiello, Zoi, Saltalamacchia, Sesti, Marini, Tassi. A disp.: Corvino, Manes, Farini, Checcacci, Innocenti, Mancini, Mannella, Chiodini, Fantoni. All.: Calderini
ARBITRO: Macrina di Reggio Calabria (Angelini di Rimini e Baldoni di Ancona)