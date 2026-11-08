Lucchese, Morgia: “Oggi è stata forse la giornata più bella della mia vita”

Massimo Morgia, allenatore della Lucchese Calcio, e il suo vice Stefano Fracassi commentano la vittoria casalinga (1-0) contro il San Donato Tavernelle.

“Oggi è stata forse la giornata più bella della mia vita. Una gioia come oggi non l’avevo mai provata – dice Morgia – anche se ho vinto e sono state in piazze importanti. Ho vinto un partita oggi nello stadio della squadra che ho più amato. Sono felice e ringrazio i ragazzi. Mi rammarica non aver accettato prima la panchina della Lucchese prima. Ringrazio e dedico la vittoria alle tre persone che mi hanno convinto ad accettare questa panchina: il presidente, mia moglie e mia figlia. Abbiamo cinque squadre, considerando il settore giovanile, e tutte hanno vinto oggi“.

“Abbiamo avuto 4/5 occasioni pulite. Quando ci sono i momenti facili anche la palla più semplice va in porta, nei momenti difficili non è così. Oggi i ragazzi hanno dimostrato la voglia e la determinazione di voler vincere la partita, come abbiamo chiesto io e il nero. È difficile che cambi il modo di giocare: abbiamo iniziato con il 4-3-3, siamo passati al 4-4-2 e poi al 5-3-2. Avevamo una gran voglia di vincere. Sirbu è un gran giocatore, così come Lorusso. Lorusso oggi ha fatto una grande partita, in un ruolo non suo. Domani chi non ha giocato, si allena insieme alla Juniores“.

“Abbiamo subito meno, perché abbiamo cambiato modo di difendere. Dobbiamo lavorarci molto. Spero che tutti abbiano visto una squadra che oggi ha dimostrato di aver lottato per la maglia. I ragazzi – conclude Morgia – hanno lottato ed hanno tenuto il campo fino alla fine e va dato merito allo staff ed al mister precedente che mi ha lasciato un gruppo coeso e attento“.