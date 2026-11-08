Lucchese, per la rimonta c’è un ‘Nero’ in più: è tornato Stefano Fracassi

Sono solo due delle ‘cartoline’ di Stefano Fracassi, per tutto il ‘Nero’ , con i colori rossoneri a cui è indissolubilmente legato. Massimo Morgia , appena presa la guida della squadra dopo l’interregno di Marco Bernardini , lo ha voluto con sé come collaboratore in panchina, mentre il vice sarà l’ex calciatore professionista Lorenzo Collacchioni.

La bandiera , insomma, è tornata a sventolare portando la grinta che è il suo marchio di fabbrica. E lo ha fatto nel giorno del suo compleanno, che non poteva bagnare in maniera migliore, con tanto di promessa di festeggiare insieme ai ragazzi alla ripresa degli allenamenti.

“Ho portato bene – scherza in sala stampa – Il mister mi ha chiesto di tornare a dare una mano e ringrazio il presidente e la società. Sono contento di essere qua e di portare qualcosa sia come tecnico sia come lucchese. Sono molto emozionato, anche se non lo faccio trasparire molto. Ho visto una grande disponibilità nei ragazzi e ho visto un gruppo unito e coeso: i ragazzi possono fare bene”.