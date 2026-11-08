Lucchese, per la rimonta c’è un ‘Nero’ in più: è tornato Stefano Fracassi
È il collaboratore tecnico di Morgia. Si è insediato nel giorno del suo compleanno: “Emozionato, anche se non lo do a vedere”
Era sulla panchina rossonera, accanto a Guido Pagliuca, nella magica gara di Correggio, che riportò la Lucchese fra i professionisti con un gol nel recupero di Pecchioli. È stato il fedele sodale di Sergio Pirozzi (un nome che in via dello Stadio non si vuol tanto sentire nominare) nella cavalcata che ha riportato i rossoneri in serie D l’anno scorso.
Sono solo due delle ‘cartoline’ di Stefano Fracassi, per tutto il ‘Nero’, con i colori rossoneri a cui è indissolubilmente legato. Massimo Morgia, appena presa la guida della squadra dopo l’interregno di Marco Bernardini, lo ha voluto con sé come collaboratore in panchina, mentre il vice sarà l’ex calciatore professionista Lorenzo Collacchioni.
La bandiera, insomma, è tornata a sventolare portando la grinta che è il suo marchio di fabbrica. E lo ha fatto nel giorno del suo compleanno, che non poteva bagnare in maniera migliore, con tanto di promessa di festeggiare insieme ai ragazzi alla ripresa degli allenamenti.
“Ho portato bene – scherza in sala stampa – Il mister mi ha chiesto di tornare a dare una mano e ringrazio il presidente e la società. Sono contento di essere qua e di portare qualcosa sia come tecnico sia come lucchese. Sono molto emozionato, anche se non lo faccio trasparire molto. Ho visto una grande disponibilità nei ragazzi e ho visto un gruppo unito e coeso: i ragazzi possono fare bene”.
Buon compleanno, Nero, la Lucchese è di nuovo roba tua.