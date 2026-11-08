Lucchese-San Donato Tavernelle, inizia il match: 0-0

Il neo tecnico della Pantera va in continuità con le ultime scelte di Bernardini a Terranuova Bracciolini e ne cambia solo due. Guacci in porta; Olivieri, Biasiol, Santeramo e Zitelli, al posto di Esposito, in difesa. A metà campo spazio a Mele, Baldari e Labriola. Lorusso guida l’attacco, al posto dello squalificato Dionisi, ai suoi lati Sirbu e Lombardi. Ancora assenti per infortunio Xeka, Berardi, Cadili, Ferrante, Kernezo e Gioè.