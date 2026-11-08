Lucchese-San Donato Tavernelle, inizia il match: 0-0
Il primo undici scelto da Massimo Morgia da allenatore rossonero. Al suo fianco torna con la casacca della Pantera Stefano Fracassi
Lucchese Calcio-San Donato Tavernelle
LUCCHESE CALCIO: Guacci; Olivieri, Biasiol, Santeramo, Zitelli; Baldari, Mele, Labriola; Lombardi, Lorusso, Sirbu. A disp.: Vespier, Benvenuti, Picchi, Boiano, Massari, Suriano, Pogliano, Amadio, Esposito. All.: Morgia
SAN DONATO TAVERNELLE: Neri; Pertica, Morelli, Belloni, Muteba; Ciacci, Gistri, Catanese; Riccobono; Nieri, Regoli. A disp.: Kurtulaj, Barizza, Giovannetti, Sardilli, Ciravegna, Lomangino, Sacchini, Calonaci, Posniak. All.: Bagatti
ARBITRO: Rashed di Imola (Marotta di Orvieto e Valla di Pesaro)
MARCATORI: –
NOTE: –
Massimo Morgia esordisce sulla panchina della Lucchese, affiancato dal Nero, Stefano Fracassi, tornato in rossonero dopo aver fatto da vice – la scorsa stagione, a Sergio Pirozzi.
Il neo tecnico della Pantera va in continuità con le ultime scelte di Bernardini a Terranuova Bracciolini e ne cambia solo due. Guacci in porta; Olivieri, Biasiol, Santeramo e Zitelli, al posto di Esposito, in difesa. A metà campo spazio a Mele, Baldari e Labriola. Lorusso guida l’attacco, al posto dello squalificato Dionisi, ai suoi lati Sirbu e Lombardi. Ancora assenti per infortunio Xeka, Berardi, Cadili, Ferrante, Kernezo e Gioè.