Logo
Lucchese Calcio
San Donato Tavernelle
Serie D
Lucca

Serie D

|
Calcio
/
Serie D
/
Sport
/

Santeramo: “La soddisfazione più grande è non aver preso gol. Partire così è tanta roba”

8 novembre 2026 | 17:08
Share0
di Redazione

Redazione

Santeramo: &#8220;La soddisfazione più grande è non aver preso gol. Partire così è tanta roba&#8221;

Il capitano rossonero: “In un percorso quando cambia l’allenatore, per i giocatori è giusto prendersi le proprie responsabilità”

“Sono molto felice di non aver preso gol. È stata una liberazione l’urlo alla fine. In un percorso quando cambia l’allenatore, per i giocatori è giusto prendersi le proprie responsabilità perché abbiamo fatto parte di questo fallimento. Partire così è tanta roba“. Lo dichiara Salvatore Santeramo, difensore della Lucchese Calcio, a margine della gara casalinga contro il San Donato Tavernelle.

Dobbiamo lavorare tanto. Mister Morgia ci conosce perfettamente. Dobbiamo vincere e tornare a guardare tutti dall’alto verso il basso. La soddisfazione più grande è non aver preso gol, poteva segnare chiunque per noi, anche il Nero poteva entrare e segnare di rovesciata (ride, ndr.)”, conclude Santeramo.