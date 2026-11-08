Santeramo: “La soddisfazione più grande è non aver preso gol. Partire così è tanta roba”
Il capitano rossonero: “In un percorso quando cambia l’allenatore, per i giocatori è giusto prendersi le proprie responsabilità”
“Sono molto felice di non aver preso gol. È stata una liberazione l’urlo alla fine. In un percorso quando cambia l’allenatore, per i giocatori è giusto prendersi le proprie responsabilità perché abbiamo fatto parte di questo fallimento. Partire così è tanta roba“. Lo dichiara Salvatore Santeramo, difensore della Lucchese Calcio, a margine della gara casalinga contro il San Donato Tavernelle.
“Dobbiamo lavorare tanto. Mister Morgia ci conosce perfettamente. Dobbiamo vincere e tornare a guardare tutti dall’alto verso il basso. La soddisfazione più grande è non aver preso gol, poteva segnare chiunque per noi, anche il Nero poteva entrare e segnare di rovesciata (ride, ndr.)”, conclude Santeramo.