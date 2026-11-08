Serie D, dalle 14,30 l’undicesima giornata: il big match è Seravezza – Prato
Al Buon Riposo i lanieri capolisti contro i versiliesi di Turi ammazzagrandi. Tau con il Terranuova Traiana, sfida da brividi per Ghiviborgo
Dalle 14,30 in campo per l’undicesima giornata di serie D.
Il big match è al Buon Riposo dove il Seravezza ammazzagrandi ospita la capolista Prato.
Mister Stefano Turi presenta così il match: “Abbiamo lavorato duro durante la settimana dopo una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca. Arriva la capolista dopo altre due partite molto impegnative, con tanti ex, ma non è quello che conta. Possiamo fare una buona prestazione, dobbiamo mettere in campo il nostro calcio, il nostro modo di interpretare la partita, ci vuole grande attenzione difensiva, da cui partire per proporre poi la nostra idea. In ogni partita abbiamo il dovere di trovare punti, partendo da questa”.
Sfida interna per il Tau Calcio che attende il Terranuova Traiana, artefice involontario dell’esonero di Marco Bernardini alla Lucchese.
“La reazione dopo la sconfitta della scorsa domenica deve essere uguale a quella proposta nel corso delle giornate passate, la squadra nel corso della settimana ha compreso la lezione visto l’importanza della sfida col Terranuova che non sarà affatto facile. Il campionato è complesso e dobbiamo trovare i giusti meccanismi per avere la giusta continuità”. Così l’allenatore Ivan Maraia.
Il tecnico fa il punto poi sul Terranuova Traiana: “Con loro già la scorsa stagione incontrammo delle partite dure, sono una squadra esperta e che ha giocatori di categoria – prosegue – nell’ultima loro partita sono stati in grado di battere una squadra forte come la Lucchese”. Conclude guardando alla situazione della squadra: “Per noi sarà fondamentale prepararci al meglio e rimuovere le incertezze che in esterna condizionano i nostri risultati senza stare a guardare chi avremo di fronte con l’obiettivo di provare a vincere le partite”.
Sguardo rivolto poi all’infermeria, col solo rientro di capitan Meucci nella scorsa gara con il Flaminia: “Matteo è rientrato mettendo in sesto una buona prestazione, per quanto riguarda il resto dei lungodegenti non ci sono novità ma piccoli segnali di miglioramento”.
Maraia resta concentrato sui calciatori a sua disposizione al momento: “Sono abituato a pensare a chi attualmente ho e che scenderanno in campo in attesa del resto dei giocatori che potranno darci una grossa mano”.
Chiude il quadro una sfida da brividi: il Ghiviborgo di Lelli, ultimo in classifica, va a far visita alla penultima, il Progresso. In palio la speranza di poter lottare per la salvezza o il baratro.