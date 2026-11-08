Serie D, dalle 14,30 l’undicesima giornata: il big match è Seravezza – Prato

“La reazione dopo la sconfitta della scorsa domenica deve essere uguale a quella proposta nel corso delle giornate passate, la squadra nel corso della settimana ha compreso la lezione visto l’importanza della sfida col Terranuova che non sarà affatto facile. Il campionato è complesso e dobbiamo trovare i giusti meccanismi per avere la giusta continuità”. Così l’allenatore Ivan Maraia.

Il tecnico fa il punto poi sul Terranuova Traiana: “Con loro già la scorsa stagione incontrammo delle partite dure, sono una squadra esperta e che ha giocatori di categoria – prosegue – nell’ultima loro partita sono stati in grado di battere una squadra forte come la Lucchese”. Conclude guardando alla situazione della squadra: “Per noi sarà fondamentale prepararci al meglio e rimuovere le incertezze che in esterna condizionano i nostri risultati senza stare a guardare chi avremo di fronte con l’obiettivo di provare a vincere le partite”.