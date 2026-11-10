Follonica Gavorrano-Lucchese, biglietti in vendita per gli ospiti a 10 euro
10 novembre 2026 | 15:20
Vendita attiva online sul circuito Ciaotickets per i settori tribuna ospiti nord e tribuna ospiti sud dello stadio Romeo Malservisi – Mario Matteini
Domenica (15 novembre), alle 14,30, la Lucchese Calcio sarà di scena sul campo del Follonica Gavorrano, gara valida per la dodicesima giornata del girone E di Serie D. Sono già in vendita online, sul circuito Ciaotickets, i biglietti per il settore ospiti.
I tagliandi per i tifosi rossoneri sono in vendita a 10 euro per i settori tribuna ospiti nord e tribuna ospiti sud dello stadio Romeo Malservisi – Mario Matteini di Bagno di Gavorrano.
La vendita dei settori locali sarà invece attiva dalle 9 di venerdì 13 novembre. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente.