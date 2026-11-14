Lucchese, Morgia: “Lotteremo sempre per vincere. Non guardo la classifica”

Prima di arrivare alla gara di Bagno di Gavorrano, Morgia ha presentato il suo staff. “Oggi posso ufficializzare finalmente il mio staff tecnico. È una cosa alla quale io tengo molto. È l’ennesima dimostrazione di quanto questa società tenga a fare le cose fatte bene. Il valore di uno staff è fondamentale. Il mio secondo è Lorenzo Collacchioni, che si è svincolato dall’Empoli per venire qua. Collacchioni lo avrei voluto qua già come allenatore della Primavera. Conosce perfettamente la mia metodologia di lavoro, avendola interpretata da giocatore. Gabriele Toschi, poi, lucchese doc anche lui, sarà il preparatore atletico. Toschi lo portai già a Livorno ed è stato con me a Siena e a Rapallo. Poi c’è il Nero, Stefano Fracassi, che lo portai qui lo scorso anno insieme a Di Masi. Sono rimasti Lorenzo Mariani, nello staff atletico, e Marco Malatesta, il match analyst”.