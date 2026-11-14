Lucchese, Morgia: “Lotteremo sempre per vincere. Non guardo la classifica”
L’allenatore rossonero: “Collacchioni sarà il mio vice, Toschi il preparatore atletico insieme a Mariani. Nello staff anche Fracassi, oltre a Malatesta match analyst”
Massimo Morgia, allenatore della Lucchese Calcio, ha presentato la sfida contro il Follonica Gavorrano, valida per la dodicesima giornata di Serie D, girone E.
Prima di arrivare alla gara di Bagno di Gavorrano, Morgia ha presentato il suo staff. “Oggi posso ufficializzare finalmente il mio staff tecnico. È una cosa alla quale io tengo molto. È l’ennesima dimostrazione di quanto questa società tenga a fare le cose fatte bene. Il valore di uno staff è fondamentale. Il mio secondo è Lorenzo Collacchioni, che si è svincolato dall’Empoli per venire qua. Collacchioni lo avrei voluto qua già come allenatore della Primavera. Conosce perfettamente la mia metodologia di lavoro, avendola interpretata da giocatore. Gabriele Toschi, poi, lucchese doc anche lui, sarà il preparatore atletico. Toschi lo portai già a Livorno ed è stato con me a Siena e a Rapallo. Poi c’è il Nero, Stefano Fracassi, che lo portai qui lo scorso anno insieme a Di Masi. Sono rimasti Lorenzo Mariani, nello staff atletico, e Marco Malatesta, il match analyst”.
Ricordando l’esperienza di Palermo, Morgia si sofferma sulla valenza della sfida e sulla classifica. “Non esistono partite spartiacque. Sarà una partita dove cercheremo di ottenere il massimo, come faremo su ogni campo. Non esiste casa o fuori casa: lotteremo sempre per vincere. Non so se riusciremo sempre a vincere, ma tutti dobbiamo uscire dal campo stremati, dando tutto fino alla fine. Posso solo garantire la massima voglia di fare. Non posso guardare la classifica, sarei un cattivo comunicatore se la guardassi“.
“Prendo il massimo dell’impegno dai ragazzi. Faccio tanti esperimenti. Oggi Suriano va con la Juniores e voglio vederlo da play, per valutarlo e per vederlo. Così come faremo con altri”.
Sugli infortunati. “Non penso che recupereremo qualcuno, ma quelli che giocheranno saranno sempre i migliori”.
“Ognuno ha possibilità di giocare. Cercherò di trovare un undici tipo. Del Follonica non parlo, se ne occupa il mio staff. Parlo dei miei”, conclude Morgia.