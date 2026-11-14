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Lucchese, occhio ai ‘gialli’: capitan Santeramo è diffidato

14 novembre 2026 | 11:43
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di Redazione

Redazione

Lucchese, occhio ai &#8216;gialli&#8217;: capitan Santeramo è diffidato

L’ultimo cartellino lo ha rimediato domenica scorsa (8 novembre) al ‘Porta Elisa’ contro il San Donato Tavernelle

Il capitano e difensore centrale della Lucchese Calcio, Salvatore Santeramo, è diffidato. Il calciatore arriva alla gara di domani (15 novembre) in casa del Follonica Gavorrano con quattro gialli sulle spalle. L’ultimo lo ha rimediato domenica scorsa (8 novembre) al Porta Elisa contro il San Donato Tavernelle, gara vinta 1 a 0 dai rossoneri.

 

 