Lucchese, occhio ai ‘gialli’: capitan Santeramo è diffidato

Il capitano e difensore centrale della Lucchese Calcio, Salvatore Santeramo, è diffidato. Il calciatore arriva alla gara di domani (15 novembre) in casa del Follonica Gavorrano con quattro gialli sulle spalle. L’ultimo lo ha rimediato domenica scorsa (8 novembre) al Porta Elisa contro il San Donato Tavernelle, gara vinta 1 a 0 dai rossoneri.