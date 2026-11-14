Verso Follonica Gavorrano-Lucchese, Manni: “Ce la giocheremo a viso aperto. È ancora una delle favorite per il campionato”

“Noi abbiamo un’idea di gioco ben precisa e continueremo a proporre il nostro calcio. A inizio stagione la Lucchese era tra le favorite e secondo me lo è ancora. Viene da un risultato importante. È una squadra con grandi individualità e noi dovremo far valere il nostro collettivo e i nostri punti di forza. Ce la giocheremo a viso aperto e la prepareremo come tutte le altre. Per gare come questa, o come quelle contro Siena e Prato, l’attenzione viene da sé. Quando incontri squadre che in questo momento stanno faticando, puoi pensare che abbiano qualcosa in meno. In realtà questo girone sta dimostrando che si può vincere con tutti e si può perdere con tutti“. Lo dichiara Alessandro Manni, allenatore del Follonica Gavorrano, alla vigilia della gara contro la Lucchese Calcio, valida per la dodicesima giornata di Serie D, girone E.