Verso Follonica Gavorrano-Lucchese, Manni: “Ce la giocheremo a viso aperto. È ancora una delle favorite per il campionato”
L’allenatore biancorossoblù: “Questo girone sta dimostrando che si può vincere con tutti e si può perdere con tutti”
“Noi abbiamo un’idea di gioco ben precisa e continueremo a proporre il nostro calcio. A inizio stagione la Lucchese era tra le favorite e secondo me lo è ancora. Viene da un risultato importante. È una squadra con grandi individualità e noi dovremo far valere il nostro collettivo e i nostri punti di forza. Ce la giocheremo a viso aperto e la prepareremo come tutte le altre. Per gare come questa, o come quelle contro Siena e Prato, l’attenzione viene da sé. Quando incontri squadre che in questo momento stanno faticando, puoi pensare che abbiano qualcosa in meno. In realtà questo girone sta dimostrando che si può vincere con tutti e si può perdere con tutti“. Lo dichiara Alessandro Manni, allenatore del Follonica Gavorrano, alla vigilia della gara contro la Lucchese Calcio, valida per la dodicesima giornata di Serie D, girone E.
I precedenti più recenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2017/18, quando si affrontarono in Serie C. Nel confronto casalingo il Gavorrano 1930 ebbe la meglio per 1-0 sull’allora Lucchese Libertas 1905, mentre in trasferta hanno pareggiato, con le due porte rimaste inviolate. Nel 2008/09 invece, in Serie D, la Lucchese perse a Gavorrano con il punteggio di 2-0 e vinse poi per 1-0 a Lucca.
Due gli ex che vestono la maglia della Lucchese. Si tratta di Davide Lorusso, che ha indossato il biancorossoblù nella stagione 2022/23, e di Gabriele Kernezo (infortunato), al Follonica Gavorrano nella prima parte dell’annata 2024/25.