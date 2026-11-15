Lucchese in campo dalle 14,30 sul campo del Follonica Gavorrano (0-0)
Le scelte di mister Morgia: Biasiol e Santeramo centrali, in attacco Lombardi, Lorusso e Sirbu aspettando il rientro di Dionisi
Follonica Gavorrano – Lucchese 0-0
FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Bianconi, Aprile, Pino, Presta, Mutton, Pellegrini, Andreoli, Ceccuzzi, Ferretti, Guerrini. A disp.: Voda, Masoni, Biagioni, Marino, Vari, Croce, Pescicani, Peli, Proietti. All.: Manni
LUCCHESE: Guacci, Zitelli, Biasiol, Santeramo, Olivieri, Mele, Baldari, Labriola, Lombardi, Lorusso, Sirbu. A disp.: Vespier, Giordani, Picchi, Boiano, Massari, Suriano, Pogliano, Amadio, Esposito. All.: Morgia
ARBITRO: Leone di Avezzano (Antonini di Bassano del Grappa e Bortoluzzi di Conegliano)
A Follonica la seconda Lucchese di mister Morgia dopo la convincente vittoria contro il San Donato Tavarnelle. L’esperto allenatore schiera Guacci in porta con Biasiol e Santeramo coppia centrale. Ancora assente per squalifica Dionisi l’attacco è composto da Lombardi, Lorusso e Sirbu. Zitelli e Olivieri in esterna, a centrocampo giostrano Mele, il giovane Baldari e Labriola.