Lucchese in campo dalle 14,30 sul campo del Follonica Gavorrano (0-0)

A Follonica la seconda Lucchese di mister Morgia dopo la convincente vittoria contro il San Donato Tavarnelle. L’esperto allenatore schiera Guacci in porta con Biasiol e Santeramo coppia centrale. Ancora assente per squalifica Dionisi l’attacco è composto da Lombardi, Lorusso e Sirbu. Zitelli e Olivieri in esterna, a centrocampo giostrano Mele, il giovane Baldari e Labriola.