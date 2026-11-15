Lucchese, recriminazioni dopo il 90′. Morgia: “Potevamo benissimo anche vincerla”
Il tecnico: “C’è da recuperare gli infortunati. Senza attaccanti impossibile giocare”. Labriola: “Bellissimo esultare con i tifosi”
Dopo il match pareggiato contro il Follonica Gavorrano sono il mister Massimo Morgia e il centrocampista Valerio Labriola a tracciare il bilancio.
“Aspettavamo una partita contro una squadra che che è imbattuta e noi siamo venuti qui per fare la nostra partita cercando di vincerla – dice il tecnico – Ci siamo trovati in svantaggio e poi invece mi sembra che abbiamo fatto e di tutto per cercare di pareggiarla e alla fine potevamo benissimo anche vincerla”.
“Io non mi appello mai alle assenze – dice riferendosi a infortunati e squalificato – perché rispetto tutta la rosa che ho, quindi hanno giocato in undici e hanno fatto il loro dovere, hanno corso come matti dall’inizio alla fine, si sono aiutati, hanno corso, hanno pressato molto e hanno creato anche diverse palle gol, l’ultima clamorosa quella a partita finita. Se il ragazzo metteva la palla dietro era gol: non posso rimproverargli assolutamente niente perché credo che abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro e abbiamo tenuto il campo benissimo. C’è naturalmente da migliorare e da recuperare gli infortunati. Giocare senza attaccanti diventa diventa duro soprattutto per uno come me che ha sempre giocato con tre o quattro attaccanti”.
“Noi dobbiamo proseguire con il percorso che abbiamo intrapreso in queste due partite – prosegue l’allenatore – Credo che abbiamo avuto una buona solidità difensiva, abbiamo costruito diverse occasioni importanti in attacco e dobbiamo essere ancora più forti in fase difensiva, dobbiamo essere ancora un po’ più cinici e determinati in fase offensiva e da qui alla fine del campionato credo che ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Nel primo tempo soffrivamo i due spazi laterali con i nostri terzini, che sono due quote che stringevano troppo mentre io non volevo questo, perché noi non giochiamo con la difesa in linea, volevo che in questa parte di campo andassimo a stringere prima. Dopo abbiamo rimediato perché ci siamo messi a tre, quindi era logico che andavamo nell’uno contro uno con i terzini e quindi gli abbiamo ridotto tutti gli spazi possibili. Dopo l’ingresso di Pogliano non abbiamo corso più grandissimi pericoli, mentre ne abbiamo creati anche nel primo tempo come il colpo di testa di Lombardi che davanti alla porta ha servito la palla indietro”.
C’è qualche preoccupazione anche per l’infortunio di Lo Russo: “In un contrasto – spiega Morgia – gli ha girato un po’ il ginocchio. Ora è presto per dirlo, ma credo che sia una pizzicata al collaterale. Domani faremo gli accertamenti e vedremo. Bisogna trovare soluzioni o internamente o vedere addirittura di pescare fra i ragazzi che abbiamo nel settore giovanile, perché senza attaccanti è impossibile giocare”.
Così chiude Labriola: “È stata una partita che avevamo preparato così: l’idea era quella di andarli a prendere alti e di verticalizzare subito quando riconquistavamo palla. Siamo passati in svantaggio sfortunatamente su un episodio, su un cross da palla laterale; dobbiamo fare più attenzione in queste situazioni, perché poi sono i dettagli che decidono le partite. Siamo stati bravi a riprenderla e, a mio avviso, alla fine meritavamo anche la vittoria. Sulla rete del pareggio ho visto Luca Lombardi che portava palla per calciare e ho pensato subito alla possibile respinta del portiere: sono stato bravo e fortunato a trovarmi lì, a raccogliere il pallone e a spingerlo in rete. È stato bellissimo esultare sotto la curva con tutta la gente di Lucca, sono emozioni davvero forti. Ora affronteremo le prossime due gare con grande professionalità, preparandole al meglio nonostante ci siano pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Il mister e il suo staff fanno un lavoro eccezionale con noi: sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi adesso testa subito alla sfida di mercoledì con il Piacenza, e poi penseremo al Flaminia“.