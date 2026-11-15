Lucchese, recriminazioni dopo il 90′. Morgia: “Potevamo benissimo anche vincerla”

Dopo il match pareggiato contro il Follonica Gavorrano sono il mister Massimo Morgia e il centrocampista Valerio Labriola a tracciare il bilancio.

“Aspettavamo una partita contro una squadra che che è imbattuta e noi siamo venuti qui per fare la nostra partita cercando di vincerla – dice il tecnico – Ci siamo trovati in svantaggio e poi invece mi sembra che abbiamo fatto e di tutto per cercare di pareggiarla e alla fine potevamo benissimo anche vincerla”.

“Io non mi appello mai alle assenze – dice riferendosi a infortunati e squalificato – perché rispetto tutta la rosa che ho, quindi hanno giocato in undici e hanno fatto il loro dovere, hanno corso come matti dall’inizio alla fine, si sono aiutati, hanno corso, hanno pressato molto e hanno creato anche diverse palle gol, l’ultima clamorosa quella a partita finita. Se il ragazzo metteva la palla dietro era gol: non posso rimproverargli assolutamente niente perché credo che abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro e abbiamo tenuto il campo benissimo. C’è naturalmente da migliorare e da recuperare gli infortunati. Giocare senza attaccanti diventa diventa duro soprattutto per uno come me che ha sempre giocato con tre o quattro attaccanti”.

“Noi dobbiamo proseguire con il percorso che abbiamo intrapreso in queste due partite – prosegue l’allenatore – Credo che abbiamo avuto una buona solidità difensiva, abbiamo costruito diverse occasioni importanti in attacco e dobbiamo essere ancora più forti in fase difensiva, dobbiamo essere ancora un po’ più cinici e determinati in fase offensiva e da qui alla fine del campionato credo che ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Nel primo tempo soffrivamo i due spazi laterali con i nostri terzini, che sono due quote che stringevano troppo mentre io non volevo questo, perché noi non giochiamo con la difesa in linea, volevo che in questa parte di campo andassimo a stringere prima. Dopo abbiamo rimediato perché ci siamo messi a tre, quindi era logico che andavamo nell’uno contro uno con i terzini e quindi gli abbiamo ridotto tutti gli spazi possibili. Dopo l’ingresso di Pogliano non abbiamo corso più grandissimi pericoli, mentre ne abbiamo creati anche nel primo tempo come il colpo di testa di Lombardi che davanti alla porta ha servito la palla indietro”.

C’è qualche preoccupazione anche per l’infortunio di Lo Russo: “In un contrasto – spiega Morgia – gli ha girato un po’ il ginocchio. Ora è presto per dirlo, ma credo che sia una pizzicata al collaterale. Domani faremo gli accertamenti e vedremo. Bisogna trovare soluzioni o internamente o vedere addirittura di pescare fra i ragazzi che abbiamo nel settore giovanile, perché senza attaccanti è impossibile giocare”.