Serie D, continua la crisi del Ghiviborgo: troppo forte la Ternana che cala il tris al Bellandi

Nel primo tempo il match è bloccato e vissuto sul perfetto equilibrio, con le due compagini che si affrontano a viso aperto. Gli amaranto rispondono colpo su colpo ai tentativi di Marzierli e Verde sventati da Pentima , sfiorando ripetutamente il vantaggio: prima Meucci impegna la retroguardia da corner, poi Ribero compie un miracolo con il piede su Occhipinti al 24′. Il Tau fa incetta di tiri dalla bandierina e costruisce grandi opportunità con Spatar i, che manca la porta da posizione favorevole, e con Busato, trovando la chiusura della prima frazione sullo 0-0.

Così a fine gara l’allenatore, Ivan Maraia: “Una grossa prestazione del Tau Calcio, però, uscito a mani vuote. La conclusione è questa. Però dentro questo, chiaramente, c’è stata una prestazione di alto livello, se si considera il valore dei nostri avversari. Quindi bisogna contenere un po’ la amarezza. Si fa fatica un po’ a contenere questa amarezza perché chiaramente vieni qua a giocare così, con coraggio. Abbiamo avuto corsa, aggressività, attenzione, concentrazione, insomma tutte quelle cose che oggi servivano per tentare di fare un risultato. Poi hai una disattenzione e la paghi a caro prezzo. Il Prato ha sbagliato tre o quattro passaggi in orizzontale nel primo tempo che potevano essere sanguinosi e noi non ne approfittiamo. E tu sbagli una volta e la paghi. Questa è probabilmente anche la differenza fra una squadra che ha giocatori più esperti, che quindi ti fa pagare subito un prezzo indubbiamente alto. Quindi, insomma, mi dispiace, ma posso soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi perché anche se sono tutti amareggiati, avrebbero strameritato di uscire con un risultato positivo“.