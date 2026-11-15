Serie D, continua la crisi del Ghiviborgo: troppo forte la Ternana che cala il tris al Bellandi
Il Tau Calcio non demerita contro la capolista Prato ma paga un’incertezza difensiva. Pari per il Seravezza a Grassina
Serie D, continua la difficoltà del Ghiviborgo. La formazione di Lelli, fra le mura amiche, affrontava la Ternana affamata di punti per continuare la rincorsa al vertiche. È finita con una netta vittoria dei rossoverdi, che hanno messo in campo tutte le proprie bocche di fuoco. Gara decisa fra la fine del primo tempo e i primi 20′ della ripresa. Nel finale il gol della bandiera di Brugognone.
Cade sul terreno di gioco della capolista Prato, ma senza demeritare, il Tau Calcio di Maraia: decide Lattarulo che approfitta di un errore della difesa amaranto.
Si illude con bedini il Seravezza a Grassina, poi si fa raggiungere con un gol di Dini.
Ghiviborgo – Ternana 1-3
GHIVIBORGO: Viti, Piras, Brugognone, El Hadoui (35’st Ferrari), Nottoli, Ricci, Lelli (8’st Corsi), Del Dotto (42’st Lorenzi), Leoncini (3’st Grilli), Cenerini, Cannarsa (9’st Fischer). A disp.: Manzari, Ceccanti, Donati, Cortopassi. All.: Lelli
NUOVA TERNANA: Novelli, Bruti, Hraiech, Danese (27’st Turini), Proietti (19’st Falletti), Pettinari, Liurmi (34’st Ndongue), Ballabile (10’st Barbini), Marino (40’st Di Gaetani), Bonacchi, De Marino. A disp.: Vitali, Costanzo, Biondini, Meola. All.: Barilari
ARBITRO: Camia di Nichelino (Turchetto di Mestre e Vacca di Bassano del Grappa)
RETI: 40′pt Liurni, 6’st Marino, 18’st Proietti, 43’st Brugognone
NOTE: Ammoniti Cannarsa, Liurni, Bruti
Grassina – Seravezza Pozzi 1-1
GRASSINA: Bartoli, Maloku, Rotolo, Corsi, Calzolai, Fabiani, Dini, Farneti, Barberini, Simoni, Baciocchi. A disp.: Ricco, Bartolini, Meazzini, Castellucci, Cillerai, Diarra, Parrini, Boye, Montagna. All.: Pierguidi
SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Bacciardi, Djibril, Paolieri, Vergassola, Falteri, Compaore, Lepri, Bedini, Biagioni, Bernardini. A disp.: Maselli, Lazzareschi, Atzeni, Tognoni, Mele, Rinaldini, Privitera, Boccardi, Battistella. All.: Turi
ARBITRO: Casula di Ozieri (Guerrieri di Trento e Bonazza di Trento)
RETI: 40’pt Bedini, 23’st Dini
Prato – Tau Calcio 1-0
PRATO: Ribero, Eleuteri, Risaliti, Fiorini, Polvani, Verde (24’st Caon), Marzierli (37’st Benedetti), Giacomelli (45’st Sermenghi), Lattarulo (45’st Zanon), Greselin (1’st Spinozzi), Karim. A disp.: Furghieri, Zanon, Panizzi, Turturro, Bajic. All.: Dal Canto
TAU ALTOPASCIO: Pentima, Bachini (37’st Niccolai), Iezzi (37’st Casci), Spatari, Busato, Lombardo, Barsotti (16’st Del Gronchio), Meucci, Benucci, Antoni, Occhipinti. A disp.: Tognetti, Mei, Chiti, Battistoni, Scardigli, Marsili. All.: Maraia
ARBITRO: Meta di Vicenza (Silvestri di Ascoli Piceno e Silenzi di San Benedetto del Tronto)
RETI: 6’st Lattarulo
NOTE: Ammoniti Occhipinti, Giacomelli, Benucci
Sconfitta amara e di misura per il Tau Calcio, che cede per 1-0 sul campo del Prato al termine di una prestazione coraggiosa, in cui la squadra di Maraia ha lottato a viso aperto pagando a caro prezzo un unico errore in avvio di ripresa.
Nel primo tempo il match è bloccato e vissuto sul perfetto equilibrio, con le due compagini che si affrontano a viso aperto. Gli amaranto rispondono colpo su colpo ai tentativi di Marzierli e Verde sventati da Pentima, sfiorando ripetutamente il vantaggio: prima Meucci impegna la retroguardia da corner, poi Ribero compie un miracolo con il piede su Occhipinti al 24′. Il Tau fa incetta di tiri dalla bandierina e costruisce grandi opportunità con Spatari, che manca la porta da posizione favorevole, e con Busato, trovando la chiusura della prima frazione sullo 0-0.
La mazzata per gli ospiti arriva a inizio secondo tempo, quando un errore in disimpegno di Meucci favorisce il recupero di Lattarulo, abile a trovare il diagonale che batte Pentima per l’1-0 pratese. Gli amaranto non si scompongono e reagiscono con veemenza: Spatari ci prova a più riprese (sia di testa che di sinistro), mentre Busato e il neo entrato Caon provano a pungere la retroguardia di casa. Nel finale il Tau spinge con il generoso forcing offensivo alla ricerca del meritatissimo pareggio, ma il muro eretto dal Prato regge fino al novantesimo, vanificando gli sforzi dei ragazzi di Maraia.
Così a fine gara l’allenatore, Ivan Maraia: “Una grossa prestazione del Tau Calcio, però, uscito a mani vuote. La conclusione è questa. Però dentro questo, chiaramente, c’è stata una prestazione di alto livello, se si considera il valore dei nostri avversari. Quindi bisogna contenere un po’ la amarezza. Si fa fatica un po’ a contenere questa amarezza perché chiaramente vieni qua a giocare così, con coraggio. Abbiamo avuto corsa, aggressività, attenzione, concentrazione, insomma tutte quelle cose che oggi servivano per tentare di fare un risultato. Poi hai una disattenzione e la paghi a caro prezzo. Il Prato ha sbagliato tre o quattro passaggi in orizzontale nel primo tempo che potevano essere sanguinosi e noi non ne approfittiamo. E tu sbagli una volta e la paghi. Questa è probabilmente anche la differenza fra una squadra che ha giocatori più esperti, che quindi ti fa pagare subito un prezzo indubbiamente alto. Quindi, insomma, mi dispiace, ma posso soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi perché anche se sono tutti amareggiati, avrebbero strameritato di uscire con un risultato positivo“.