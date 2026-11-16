Serie D, Stefano Turi non è più l’allenatore del Seravezza: fatale il pari a Grassina
Scelta sofferta del club che “ritiene concluso il percorso sportivo intrapreso con il tecnico”. Si attende la nuova scelta
Il Seravezza Calcio comunica di aver deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con mister Stefano Turi. Una decisione maturata al termine di alcune riflessioni da parte della società, che ritiene concluso il percorso sportivo intrapreso con il tecnico. Si tratta di una “scelta sofferta, ma ritenuta necessaria per dare una nuova direzione al progetto sportivo e affrontare con rinnovate motivazioni il prosieguo della stagione”.
La società desidera rivolgere a Stefano un sincero e sentito ringraziamento per il lavoro svolto nel corso della sua esperienza sulla panchina verdazzurra. In questi mesi ha dimostrato professionalità, serietà, impegno e grande dedizione, mettendo sempre a disposizione della squadra le proprie competenze e la propria passione per il calcio.
“A mister Turi – dice la società – va riconosciuto il contributo offerto quotidianamente al gruppo, dentro e fuori dal campo, così come la disponibilità e la volontà di lavorare nell’interesse della società e dei colori verdazzurri. Valori che il Seravezza Calcio intende sottolineare e riconoscere, al di là della decisione sportiva oggi comunicata. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per il suo futuro, con l’auspicio che possa raggiungere nuove e importanti soddisfazioni, sia a livello sportivo che personale.
Grazie di tutto, mister”.
A mister Turi è stato fatale il pareggio sul campo del Grassina di ieri per 1-1.