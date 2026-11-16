Serie D, Stefano Turi non è più l’allenatore del Seravezza: fatale il pari a Grassina

La società desidera rivolgere a Stefano un sincero e sentito ringraziamento per il lavoro svolto nel corso della sua esperienza sulla panchina verdazzurra . In questi mesi ha dimostrato professionalità, serietà, impegno e grande dedizione, mettendo sempre a disposizione della squadra le proprie competenze e la propria passione per il calcio.

“A mister Turi – dice la società – va riconosciuto il contributo offerto quotidianamente al gruppo, dentro e fuori dal campo, così come la disponibilità e la volontà di lavorare nell’interesse della società e dei colori verdazzurri. Valori che il Seravezza Calcio intende sottolineare e riconoscere, al di là della decisione sportiva oggi comunicata. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per il suo futuro, con l’auspicio che possa raggiungere nuove e importanti soddisfazioni, sia a livello sportivo che personale.

Grazie di tutto, mister”.